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GündemMarmara’da son dakika iki deprem birden! 'Yeri tehlikeli' dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var
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Marmara’da son dakika iki deprem birden! 'Yeri tehlikeli' dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Marmara’da peş peşe iki deprem meydana geldi. Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, “Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir” dedi. Öte yandan uzmanlar deprem sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

• 04 Aralık 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 04 Aralık 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
1Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ikinci bir deprem oldu. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde deprem meydana geldi.

2OLUMSUZ BİR DURUM YOK

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

3Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

4Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu: Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.

5Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

6Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

7Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.

8Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

9PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİKELİDİR

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİKELİDİR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası.

10Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz.

11Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

12UZMAN İSİMLER 5.1LİK DEPREM İÇİN NE DİYOR

UZMAN İSİMLER 5.1'LİK DEPREM İÇİN NE DİYOR?

Uzman isimler 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu. CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında Kaan Temeltaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

13Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Öncelikle geçmiş olsun. Kuzeyde beklediğimiz kuzey kolu üzerinde bir deprem değil. Büyük Marmara depremi üzerine gelecek bir deprem değil. Gemlik'ten geçen İznik Gölü'nün üzerinden geçen bir fay zonu daha var. Yine bu da Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir.

14Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil. 5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.

15KIRILMAYI BEKLEYEN FAYLAR VAR

"KIRILMAYI BEKLEYEN FAYLAR VAR"

TRT'de konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Küçük ölçekli artçılar olabilir. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. Her an 5 ve 5.5 buçuk üzerinde deprem üretmeye sahip faylar var. Kırılmayı bekleyen faylar bekler. Vatandaşlarımızın buna karşı hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

16BU İŞİN ŞAKASI YOK

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü: Şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızın bu bilince bir an önce ulaşması gerekiyor. Bu dönüşüm acilen gerçekleşmeli. Bunları dönüştürmediğimiz sürece bizim yaptığımız şeyin bir anlamı olmuyor. Çok sayıda sensörler Marmara'nın içinde sismik hareketliliği izliyor. Topyekün bir seferberliği ihtiyaç. Marmara'nın değişik yerlerinde hissedeceğimiz depremler olabilir, faylar var. Haklımızı ve devletimize büyük görevler düşüyor.

17BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de bölgede meydana gelen 5.1'lik depremle ilgili şu açıklamaları yaptı; Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum. Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var. Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok.

18DEPREM KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN SÜRESİ DE KISADIR

'DEPREM KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN SÜRESİ DE KISADIR'

CNN TÜRK'te Kaan Temeltaş'a konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal da depremin bölge için normal olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

19Marmara’da son dakika iki deprem birden Yeri tehlikeli dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var

Bu bölge için son derece normal. Gölyaka civarında çatallanır Kuzey Anadolu fayı. Güneye doğru dönen fayda 7.2’lik deprem 1953’te olmuş. Doğusu Batısı enerjiyi boşaltmış ama ortada yenin üzerinde deprem oluşturabilecek fay var. Bölge bu türden depremlere kaynaklık edecek faylar kırılmış durumda. Bir deprem bekliyoruz. 5.1’lik deprem üzülecek bir deprem değil. Yapıları depreme hazırlama konusu önemli. Kentsel dönüşüm yasası dönüştürülüyor. Hızla depremi bölgeye hazırlamak için çalışmalıyız. Deprem küçük olduğu için süresi de kısadır.