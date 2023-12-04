Marmara’da son dakika iki deprem birden! 'Yeri tehlikeli' dedi ve 1999 depremini işaret etti: Çok sayıda var
Marmara’da peş peşe iki deprem meydana geldi. Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, “Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir” dedi. Öte yandan uzmanlar deprem sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
• 04 Aralık 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 04 Aralık 2023 - 13:01 • Son Güncelleme: