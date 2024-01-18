Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMarmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor
HaberlerGündem Haberleri Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor
ABONE OL

Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor 

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Marmara'ya yoğun karın yağacağı gün ve saat belli oldu. MGM ve meteoroloji uzmanları art arda uyardı. İstanbul dahil çok sayıda kentte mevsim tamamen kışa dönüyor. Sıcaklıklar birden düşecek. Sadece saatler kaldı. Zemheri soğukları ansızın geliyor. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 18 Ocak 2024 - 09:21 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 09:21 • Son Güncelleme:
1Marmara lapa lapa kara teslim olacak İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'a karın ne zaman yoğun şekilde yağacağı merak ediliyor. Marmara'ya lapa lap kar yağacak. Gün ve saat verildi. Hava sıcaklıklarında da büyük düşüş olacak.

2GECE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

GECE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

12Marmara lapa lapa kara teslim olacak İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için gün verdi. Hava sıcaklıklarında büyük düşüş olacağını kaydeden Şen Marmara'ya kar yağışının geleceğini de açıkladı. Şen'in açıklamaları şöyle;

13Marmara lapa lapa kara teslim olacak İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor

Bugün Rüzgâr Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Öğlenden itibaren İstanbul dahil Marmara Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur var. Diğer bölgeler açık. Sıcaklıklar bugun ve yarın artmaya devam ediyor. Doğuda ÇIĞ riski var.

14Marmara lapa lapa kara teslim olacak İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor

Hafta sonu cumartesiden itibaren rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklıkl 7-8 derece düşecek Trakya Marmaranın güney ve doğusu,batı ve orta karadeniz, iç anadolunun kuzeyi Kar alacakİstanbulda Kar yok ama kuvvetli yağmur olacak su baskınları yapabilir. Bugün 15 yarın 17 haftasonu 8 C

15İSTANBULDA KAR KAPIYA DAYANDI

İSTANBUL'DA KAR KAPIYA DAYANDI!

İstanbul'un kapısına hafta sonu kar yağışının dayanacağını söyleyen Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı"İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgârın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek.

16Marmara lapa lapa kara teslim olacak İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor

Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü… İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dâhil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor