Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Marmara'ya yoğun karın yağacağı gün ve saat belli oldu. MGM ve meteoroloji uzmanları art arda uyardı. İstanbul dahil çok sayıda kentte mevsim tamamen kışa dönüyor. Sıcaklıklar birden düşecek. Sadece saatler kaldı. Zemheri soğukları ansızın geliyor. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 18 Ocak 2024 - 09:21 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 09:21 • Son Güncelleme: