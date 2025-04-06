Marmara için son dakika kar uyarısı! Nisan'da lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İSTANBUL °C, 17°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KOCAELİ °C, 20°C



Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı