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GündemMarmara için son dakika kar uyarısı! Nisan'da lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
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Marmara için son dakika kar uyarısı! Nisan'da lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Havalar tersine dönüyor. Nisan sürprizini yapacak, bahar günleri ülkeyi ter edecek, kar yağışı son kez geliyor. MGM ve uzmanlar art arda uyardı. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Gün ve saat verildi, yoğun kar yağışının etkili olacağı iller tek tek açıklandı. İşte il il hava durumu ile ilgili ayrıntılar...

• 06 Nisan 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Marmara için son dakika kar uyarısı Nisanda lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Güneşli günler geride kalacak. Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji ve uzmanlar art arda duyurdu. Nisan'da lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat belli oldu. Kara kış geri dönüyor.

2TRAKYA İÇİN KAR UYARISI

TRAKYA İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın altına girmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölgemiz genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemizde hafta sonuna kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin güneydoğusunda zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

3Marmara için son dakika kar uyarısı Nisanda lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Bölgede bazı il merkezlerinde 7-13 Nisan tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklıkları; İstanbul’da 2, Edirne’de eksi 2, Kırklareli’de eksi 4, Tekirdağ’da 1, Kocaeli’de 4, Sakarya’da 3, Yalova’da 5 derece olması bekleniyor.

4Marmara için son dakika kar uyarısı Nisanda lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

5NİSANDA KAR SÜRPRİZİ

NİSAN'DA KAR SÜRPRİZİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların 8-10 derece civarında düşeceğini belirterek, “Türkiye tekrar kışı yaşayacak. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek. İstanbul’a kar yok ama sıcaklık 10 derece birden düşecek” dedi.

6YARIN BAŞLIYOR

YARIN BAŞLIYOR

Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

7Marmara için son dakika kar uyarısı Nisanda lapa lapa kar yağacak, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Pazartesi günü yağışların özellikle Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.Salı günü ise Kastamonu, Karabük ve Bolu'da aralıklarla kar yağışı görülecek.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

11EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı