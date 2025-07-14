Markette dehşet saçtı! Anne ve 14 yaşındaki kızını yaraladı! Bursa polisi kıskıvrak yakaladı

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Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.’i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.