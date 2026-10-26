Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMarketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor
HaberlerGündem Haberleri Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

26.10.2026 - 13:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde market işletmeciliğini bırakarak yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı safran yetiştirmeye başlayan üretici, başarılı sonuçların ardından ekim alanını 2 dönüme çıkardı. Kilogramı 950 bin lira arasında alıcı bulan ve “kırmızı altın” olarak anılan safran, üreticinin yeni kazanç kapısı oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

2Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

3Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

4Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Erişmiş, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

5Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Erişmiş, şunları kaydetti:"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

6Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

7Marketini kapatıp yeğeninin tavsiyesiyle deneme amaçlı ekti! Sonucu herkesi şaşırttı: Gramı altınla yarışıyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi