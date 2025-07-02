Mardin'in hazinesi mahallenin altından çıktı! 16 metre derinde bulundu: Altın gibi parlıyor

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Bunlar arasında hayvan kemiklerinin çok önemli olduğunu bildiren Kodaş, o dönemin faunasını ve iklimini anlayabilmeleri açısından çok sayıda da yontma taş aletin ortaya çıktığını anlattı.



Yeni buluntular arasında obsidyen aletlerin de yer aldığını vurgulayan Kodaş, şöyle konuştu:



"Obsidyenin değiş tokuş malzemesi olarak Geç Paleolitik dönemde kullanıldığını düşünüyorduk. Uluköy Mağarası'nda Orta Paleolitik dönem başlarında bulduğumuz tabakada ortaya çıkan obsidyen aletler aslında bu sirkülasyonun Anadolu'da, milattan önce 160 binle 200 bin yıl kadar daha eskiye gidebileceğini göstermesi açısından çok önemli. Bu sadece Mardin bölgesi için değil tarih öncesi dönemde yakın doğuda obsidyen ticaretinin olduğunu, insan sirkülasyonunun yaşandığını göstermesi açısından çok kıymetli."