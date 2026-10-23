Mardin'de şüpheli ölüm! Kapalı havuzda yüzdükten sonra fenalaşan engelli kadın hayatını kaybetti

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Canan Soy'un kesin ölüm nedeninin, otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.