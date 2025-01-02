Mardin'de hüsnühat sanatı, öğrencilerin ellerinde hayat buluyor

‘KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ’

Öğrenci Nazelin Ay, “Burada hat sanatını öğreniyoruz arkadaşlarla beraber. Gerekli olan malzemelerin hepsini elde ettik. TÜBİTAK projesinde umarım birinci olarak çıkaracağız. Hat sanatı, kültürümüzde önemli bir yere sahipti aslında yavaş yavaş da önemini geri kazanıyor. Bunu yapmamızın sebebi hem Osmanlı kültürünü yaşatabilmek hem de eski Türkçeyi, eski dilleri insanlara daha iyi öğretebilmek. Bu kapsamda çalışıyoruz. Başta zorlanmamızın sebebi de aslında kolay bir sanat olmaması, biraz zorlayan bir sanat. Adım adım çalıştık, yavaş yavaş ilerledik. Önce kağıtla başladık sonra tuvale geçiş yaptık. Öyle ilerlemeye devam ediyoruz şu an. Öğrencilerin boş zaman aktivitesi olarak değerlendirebilecekleri mantıklı bir seçim hat sanatı. Çünkü hem insanın sabrını test edebiliyor hem de resim yeteneğini geliştirebiliyor” ifadelerini kullandı.