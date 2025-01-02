Mardin'de hüsnühat sanatı, öğrencilerin ellerinde hayat buluyor
Mardin'de Midyat Fen Lisesi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde, Kur'an-ı Kerim harflerinin tevhit inancı ve estetikle birleşimiyle meydana gelen ve Türk İslam sanatlarından biri olan ‘hüsnühat’, öğrencilerin ellerinde yaşatılıyor.
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)
• 02 Ocak 2025 - 12:01 • Son Güncelleme: