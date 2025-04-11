Mardin'de büyük proje başladı! Kentin mimarisini bozan yapılar tek tek yıkılıyor

Yıkımı gerçekleştirilen yapının sahibi Ahmet Sincar da son iki katı yaklaşık 50 yıllık olan binanın Mardin ve Ulu Cami'nin görüntüsünü bozduğu için belediyeyle görüştüklerini kaydederek, "Üzülsek de ayrıca mutluyuz çünkü Mardin, Ulu Cami minaresi ve kubbesi görüntülere yansıyacak. Mardin Kalesi daha güzel görünecek. Mardin şehrimiz için değer." dedi.