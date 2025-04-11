Mardin'de büyük proje başladı! Kentin mimarisini bozan yapılar tek tek yıkılıyor
Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme iki katın yıkım çalışmalarına başlandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ, 'Tahminimiz bu 240 tespitli yapının dışında takriben bin yapı daha var. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Mardin, bir açık hava müzesi olacak, bu konuda iddialıyız." ifadelerini kullandı' dedi.
AA
• 11 Nisan 2025 - 17:10 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Nisan 2025 - 17:10 • Son Güncelleme: