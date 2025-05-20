Mardin'de açılan bu lokantanın tek bir amacı var! Burada yemek yiyenler iyilik yapacak
Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoran iyiliğe vesile olacak. Merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'nde, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun'un himayelerinde kurulan ve 25 kişinin istihdam edileceği "Mardin Gönül Mutfağı"nın açılışı için tören düzenlendi. Açılışta konuşan Canan Akkoyun, sofraların yalnızca karın doyurmadığını, kalpleri birleştirdiğini, dostlukları büyüttüğünü, yaraları sardığını ve acıları hafiflettiğini söyledi.
AA
• 20 Mayıs 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Mayıs 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: