Mardin'de açılan bu lokantanın tek bir amacı var! Burada yemek yiyenler iyilik yapacak

Sürecin başından bu yana Hatay'dan ellerini çekemediklerini ve hala projenin devam ettiğini bildiren Demir, şöyle konuştu: "4 binden fazla kişi ve kuruluşun bir araya gelmesiyle 8 ilçede, 120 noktada her gün 70 bin kişiye sıcak yemek sunan bir sistem kurduk. Bu sistem sadece yemek pişirmedi, orada hayatları da değiştirmek için çalışma yaptı. Bizim için çok kıymetli olduğu için elimizi oradan çekemedik çünkü hala bir iyileşme söz konusu. Proje kapsamında 30 milyon kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."