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GündemMardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti
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Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

22.07.2025 - 12:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin), (DHA)-

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde yer alan Güneydoğu'nun cennet köşesi Beyaz Su (Ava Spi) yaz aylarında Mardin ve Batmanlı vatandaşları ağırlıyor. Temmuz - Ağustos aylarında 45 dereceyi bulan sıcaklıklarıyla Güneydoğu'da vatandaşlar fırsatını bulduğu an serin bir yerin arayışına giriyor. İşte Beyaz Su Güneydoğu'da yaşayanların nefes alabildiği nadir yerlerden biri.

1Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu.

2Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve serin kaynak suyuyla, yaz aylarında bölgenin kavurucu sıcağından kaçan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

3Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sıcak havadan bunalanlar kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu’ya akın ediyor.

4Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Bölge halkı tarafından ‘Ava Sıpi’ olarak da adlandırılan vadi, yazın serinlik arayanların gözdesi konumunda. Lokanta¬ ve kafe gibi yaklaşık 300 işletmenin bulunduğu bölgede kimileri havuzda yüzerken, kimileri de akarsuyun içinde ve kenarında kurulan kamelyalarda ayaklarını suya bırakıp serinledi.

5Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Bölgeden birçok insanın geldiğini belirten işletmeci Muzaffer Akyüz, “Burası çok serin. Pikniğe geliyorlar, rahat ediyorlar. Diyarbakır, Batman, Cizre, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe’den herkes buraya akın ediyor” dedi.

6Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Habib Akyüz ise, “Beyazsu çok güzel bir yer. Gelenler suyun üzerine kurulan kamelyalarda yemek yiyebiliyor. Hava çok sıcak ama buranın serinliği çok güzel. Türkiye’nin birçok yerinden geliyorlar. İstanbul, Çanakkale, hemen hemen her bölgeden gelenler var” diye konuştu.

7Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Ziyaretçilerden Ömer Bilal Yıldız, serinlemek için sürekli Beyazsu’yu tercih ettiğini belirterek, “Bölgenin kurak iklim koşulları nedeniyle serinleyebileceğimiz en güzel yer burası. Özellikle 50 derecenin üzerindeki sıcaklarda yüzmek ve serinlemek için hafta sonları buraya geliyoruz” dedi.

8Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

Lokman Kardaş ise “Güneydoğu ve Doğu çok sıcak olduğu için sıcaklık 45-46 derecelere kadar çıkabiliyor. O yüzden hafta sonları, öğleden sonra buraya geliyoruz. Suya giriyoruz, serinlemek için. Buranın sıcaklığı malum; çok sıcaktır ve 46-47 derecelere kadar çıkabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler oluyor” ifadelerini kullandı.