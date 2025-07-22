Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti
Kaynak : Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin), (DHA)-
Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde yer alan Güneydoğu'nun cennet köşesi Beyaz Su (Ava Spi) yaz aylarında Mardin ve Batmanlı vatandaşları ağırlıyor. Temmuz - Ağustos aylarında 45 dereceyi bulan sıcaklıklarıyla Güneydoğu'da vatandaşlar fırsatını bulduğu an serin bir yerin arayışına giriyor. İşte Beyaz Su Güneydoğu'da yaşayanların nefes alabildiği nadir yerlerden biri.
Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu.
Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve serin kaynak suyuyla, yaz aylarında bölgenin kavurucu sıcağından kaçan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sıcak havadan bunalanlar kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu’ya akın ediyor.
Bölge halkı tarafından ‘Ava Sıpi’ olarak da adlandırılan vadi, yazın serinlik arayanların gözdesi konumunda. Lokanta¬ ve kafe gibi yaklaşık 300 işletmenin bulunduğu bölgede kimileri havuzda yüzerken, kimileri de akarsuyun içinde ve kenarında kurulan kamelyalarda ayaklarını suya bırakıp serinledi.
Habib Akyüz ise, “Beyazsu çok güzel bir yer. Gelenler suyun üzerine kurulan kamelyalarda yemek yiyebiliyor. Hava çok sıcak ama buranın serinliği çok güzel. Türkiye’nin birçok yerinden geliyorlar. İstanbul, Çanakkale, hemen hemen her bölgeden gelenler var” diye konuştu.
Ziyaretçilerden Ömer Bilal Yıldız, serinlemek için sürekli Beyazsu’yu tercih ettiğini belirterek, “Bölgenin kurak iklim koşulları nedeniyle serinleyebileceğimiz en güzel yer burası. Özellikle 50 derecenin üzerindeki sıcaklarda yüzmek ve serinlemek için hafta sonları buraya geliyoruz” dedi.
Lokman Kardaş ise “Güneydoğu ve Doğu çok sıcak olduğu için sıcaklık 45-46 derecelere kadar çıkabiliyor. O yüzden hafta sonları, öğleden sonra buraya geliyoruz. Suya giriyoruz, serinlemek için. Buranın sıcaklığı malum; çok sıcaktır ve 46-47 derecelere kadar çıkabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler oluyor” ifadelerini kullandı.