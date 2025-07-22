Mardin, Diyarbakır ve Batmanlılar yaz gelince buraya akın ediyor! Buz gibi suyu ve kamança sesleriyle Güneydoğu'nun cenneti

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Lokman Kardaş ise “Güneydoğu ve Doğu çok sıcak olduğu için sıcaklık 45-46 derecelere kadar çıkabiliyor. O yüzden hafta sonları, öğleden sonra buraya geliyoruz. Suya giriyoruz, serinlemek için. Buranın sıcaklığı malum; çok sıcaktır ve 46-47 derecelere kadar çıkabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler oluyor” ifadelerini kullandı.