Mardin Artuklu'da cipteki 5 Iraklıyı katletmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı

AVUKAT ŞEYHMUS AKAT: BİLİRKİŞİ RAPORU 6 AYDIR MAHKEMEYE SUNULMUYOR

Maktul ailelerin avukatı Şeyhmus Akat da duruşmada yaptığı savunmasında, “Faillerin banka hesapları hareketlerini talep etmiştik. Hesaplar bankalardan geldi ve bilirkişiye gönderildi. Ancak bilirkişi mahkemeye raporu 6 aydır sunmuyor. Normal şartlarda 3 saatlik bir inceme ile rapor hazırlanabilir. Acaba bilirkişi, bu dosyayı önemsemiyor mu? 5 kişi ölmüş, neden önemsemiyor? Bilirkişi, raporu bir an önce mahkeme heyetine sunmasını talep ediyoruz. Her şey sabittir, aile de artık endişe duyuyor. Yakın tarihe duruşma günü verilip cezalar verilsin ki; ailedeki endişenin yersiz olduğu anlaşılsın” diye konuştu.