Mardin Artuklu'da cipteki 5 Iraklıyı katletmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı
Mardin'de cipte Irak uyruklu 5 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu 2 sanık birbirini suçladı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Maktul ailelerin avukatı ise faillerin banka hesapları hareketlerinin bilirkişiye gönderilmesine rağmen 6 aydır raporun düzenlenmemesine tepki gösterdi.
Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)
• 12 Eylül 2024 - 18:22 • Son Güncelleme:
Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)
• 12 Eylül 2024 - 18:22 • Son Güncelleme: