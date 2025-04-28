Maraş'ta 400 km kırıldı, İstanbul'da 100 km kırılırsa 7 büyüklüğünde olur! Yerbilimci Prof. Dr. Bingöl açıkladı
Yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, 250 yıllık periyodun dolduğunu ve İstanbul’da bir depremin beklendiğini belirterek, ''Parçalı kırılırsa 7 büyüklüğünü görmeyiz, ama tek kırılırsa ki tek kırılma ihtimali yüksek. Mesela Elbistan’da 400 kilometre kırıldı. Dolayısıyla 85 veya 100 kilometre kırılırsa 7’nin üzerinde olur, ama parça parça kırılırsa, daha az olacak, ümit ederiz ki parça parça olacak’’ dedi.
• 28 Nisan 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2025 - 15:00 • Son Güncelleme: