Maraş'ta 400 km kırıldı, İstanbul'da 100 km kırılırsa 7 büyüklüğünde olur! Yerbilimci Prof. Dr. Bingöl açıkladı

''Orta Marmara’nın altı kırılmaya müsait’’

Orta Marmara’nın altının, denizin tabanındaki bölgenin biraz daha kırılmaya müsait bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Bingöl, ''Ama doğuya doğru olan kısım yaklaşık 85 kilometrelik kısım daha kırılmaya müsait değil. Kırılmayan kısım da orası. Orada bir deprem bekleniyor, daha önce olmuş. Ancak bu 6.2’lik deprem oradaki depremi azalttı mı veya olmasını tamamen bitirdi mi yoksa deprem olacak mı? Orası kırılacak, ancak bu kırılma tek seferde mi olacak yoksa bugünkü gibi işte 15 kilometre 20 kilometre kırılma olarak mı gidecek."