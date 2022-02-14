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    YaşamMantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü! 180 bin dolara satıldığını öğrenince...
    HaberlerYaşam Haberleri Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü! 180 bin dolara satıldığını öğrenince...
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    Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü! 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Kırıkkale'de çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, mantar için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığında gök taşı topladı. Zeki Baran, yaptığı açıklamada, irili ufaklı olarak tarlasından topladığı gök taşlarını satmak istediğini söyleyerek, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum’da bulmuş 58 kilogram. Amerika’ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim." dedi.

    • 14 Şubat 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
    • 14 Şubat 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
    1Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik işiyle uğraşan Zeki Baran (52), 20 gün önce mantar toplamak için araziye çıktı. Kavak ağaçlarının çevresinde bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Baran, tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.

    2Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Eline aldığı taşların ağırlığını fark edince gök taşı olduğundan şüphe etti. İrili ufaklı yaklaşık 100 kilogram kadar tarlasındaki bütün taşları toplayıp evine götürdü. Diğer taşlara göre farklı bir yapıya sahip olduğunu görünce yaptığı araştırma neticesinde de taşların, gök taşı olduğunu tespit etti.

    3Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Zeki Baran, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, irili ufaklı yaklaşık 100 kilograma kadar tarlasından topladığı gök taşlarını satmak istediğini söyledi.

    4Burada yaklaşık 10 kilogram var

    "Burada yaklaşık 10 kilogram var"

    Eski kavak ağaçlarının köklerinden mantar toplamak için araziye çıktığını anlatan Baran, mantar bulamayınca tarlasını kontrole gittiğini ve değişik yapısı olan taşları gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

    5Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    "Yaklaşık 20 gün önce köylü olanlar bilirler biz köyde yaşıyoruz. Eski kesilen kavak ağaçlarının köklerinde mantar olur. Bu mantara bakmak amaçlı çıktım. Mantar bulamayınca tarlamın oraya gittiğimde, değişik taşları gördüm.

    6Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Merak ettim bir parça taş aldım. Eve geldiğimde internette uğraşırken internette aynı bu taşlara benzer gök taşları gördüm. Ertesi gün giderek tekrar tarladan hepsini topladım. Burada yaklaşık 10 kilogram var. Getirdim buraya bıraktım. Türkiye’de de bunun alıcının olmadığını öğrendim."

    7Paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum

    "Paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum"

    İnternetteki diğer göktaşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum’da bulmuş 58 kilogram. Amerika’ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim.

    8Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Bunları satmak istiyorum. Araştırdığıma göre de bunu Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa’nın aldığını öğrendim. Bu taşları da almak isteyenler olduğu zaman bana ulaşırlarsa bu taşları alıp paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum. Kaçak köyünde yaşıyorum. Bu köyde 20 yıl muhtarlık yaptım” diye konuştu.

    9Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor

    "Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor"

    Diğer taşlara göre ağır olduğunu anlatan Baran, "Şu anda halen çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. O gün mantara gittim. Allah mantar yerine taşları toplamayı nasip etti.

    10Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

    Alıcılarını bekliyorum. Normal taşların 2-3 kat ağırlığında. Demirin de en az 2 kat ağırlığında. Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor. Bu demirden de taştan da 2-3 kat ağırlığında. Toplam 300 metre bir alanda dağınık bir şekilde yayılmış oradan topladım" ifadesini kullandı.

    11Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...
    12Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...
    13Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

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