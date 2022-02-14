Mantar toplamaya çıktı, tesadüfen gördü! 180 bin dolara satıldığını öğrenince...

"Paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum"

İnternetteki diğer göktaşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum’da bulmuş 58 kilogram. Amerika’ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim.