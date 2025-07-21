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Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

21.07.2025 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı tarihi Kemer ve Kale Mahalleleri, bu yıl büyük bir coşkuya sahne oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, düzenledikleri "Şalvar Gecesi" ile hem stres attı hem de yüzyıllık geleneklerini yaşattı.

1Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarihi mahallelerinden olan Kemer ve Kale'de yaşayan kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Büyük ilgi gören gecede şalvarını giyen kadınlar, eğlenceye koştu.

2Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

Salihli ilçesi kırsal Kemer ve Kale Mahallesi’ndeki kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi. 7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.

3Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

Tarihi Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can, 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" dedi.

4Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

Rahime Akcan da "Bugün buraya şalvarımızı giyip geldik. Köyümüz Kemer'de yıllardır gelenek olarak şalvar giyeriz. Köylü kadınlarımız şalvarı bırakmıştı.

5Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

Fakat şalvar gecesinde tekrar şalvar giyip, eğlendik. Keyifli bir akşamdı, umarım devamı gelir" diye konuştu.