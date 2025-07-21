Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı
Kaynak : Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı tarihi Kemer ve Kale Mahalleleri, bu yıl büyük bir coşkuya sahne oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, düzenledikleri "Şalvar Gecesi" ile hem stres attı hem de yüzyıllık geleneklerini yaşattı.
Salihli ilçesi kırsal Kemer ve Kale Mahallesi’ndeki kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi. 7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.
Tarihi Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can, 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" dedi.
Rahime Akcan da "Bugün buraya şalvarımızı giyip geldik. Köyümüz Kemer'de yıllardır gelenek olarak şalvar giyeriz. Köylü kadınlarımız şalvarı bırakmıştı.
Fakat şalvar gecesinde tekrar şalvar giyip, eğlendik. Keyifli bir akşamdı, umarım devamı gelir" diye konuştu.