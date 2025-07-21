Manisalı kadınlardan şalvar gecesi: Asırlık gelenek yeniden canlandı

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Salihli ilçesi kırsal Kemer ve Kale Mahallesi’ndeki kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi. 7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.