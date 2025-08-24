Manisa’da hasat buruk başladı! Avrupa ülkeleri ve Rusya beklemeye geçti

3

Üzüm hasat sezonunda rekolte kaybından dolayı sancılı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı bu yıl hasada sancılı girdi. Bilindiği üzere yapılan son TARSİM raporlarına göre ilçemizde yüzde 80 ile yüzde 85 arasında hasar meydana geldi. Bu da tabii çok büyük bir ölçüde kayıptır. Burada en çok bizi üzen mahsulü yetiştiremememiz. Biz mahsulü yetiştirip ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Ama bu yıl Cenab-ı Allah tarafından büyük bir don afatı yaşadık. Bu afat neticesinde üzümümüzün rekoltesi yüzde 80'lere varan bir kayıpla bu sezona girdik. Ama sevindiğimiz, sevinebileceğimiz şey de ilçemizde yüzde 70'lere varan bir TARSİM sigortası poliçeleri var. Bu poliçelerin bir an önce çiftçimize ödenmesini istiyoruz buradan. Çünkü çiftçimiz eylül ayında üzümünü kesip hasat yapıp mahsulü sattıktan sonra tarım kredileri olsun, bankaları olsun, ilaççılara, gübrecilere olsun borçlarını ödemek zorunda ama şu anda üzüm olmadığı için çiftçimiz bu borçlarını ödeyemiyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Buradan bir an önce tarım sigortalarının ödeme yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.