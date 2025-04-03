Manisa'da festival zamanı! 8 ton mesir dağıtılacak, 5 asırlık tarifle hazırlıklar başladı
UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan, 'Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, saçılacak olan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli 8 ton mesir macunun hazırlanmasına başlandı. 15 kadının yaklaşık 5 asırlık tarifle 41 çeşit baharat kullanarak, geleneğe en uygun şekilde hazırladığı mesir macunları, 27 Nisan'da halka saçılacak.
İHA
• 03 Nisan 2025 - 11:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Nisan 2025 - 11:09 • Son Güncelleme: