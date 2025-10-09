Manisa'da eski eşiyle karşılaşan şahıs kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı!

1

Olay, 5 Ekim'de saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.’yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yi, kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.