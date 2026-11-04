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GündemManav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor
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Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

04.11.2026 - 18:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

700 yıllık geçmişi olan Manav mutfağının sevilen lezzetlerinden mancarlı pide Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ailelerin sofralarında yerini koruyor. Kalburcu Mahallesi sakinleri, asırlık lezzeti ve geleneksel pişirme yöntemlerini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyor.

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Kaynarca ilçesi Kalburcu Mahallesi'nde eşi, çocukları ve torunlarıyla yaşayan Gülşen Özmen, çocukluğundan bu yana mancarlı pidenin sofralarından eksik olmadığını belirtti. Her hafta evlerinin yanında bulunan ekmek fırınını yaktıklarını aktaran Özmen, köy ekmeği pişirmeden önce aile fertleriyle birlikte mutlaka mancarlı pide hazırladıklarını ifade etti.

2Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

Mancarlı pidenin Manav yemek kültürünün en önemli simgelerinden biri olduğunu dile getiren Özmen, ailece çok sevdikleri bu lezzeti yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

3Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

"10 yaşından beri bu pideyi yapıyorum"

Asırlık geleneği yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Gülşen Özmen, "Akşamdan yaptığım mayayı yoğurduktan sonra mancarları baharatladık, pide yaptık. Bu bizim geleneğimizdir. Ben 60 yaşındayım ve 10 yaşından beri bu pideyi yapıyorum" dedi.

4Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

Eşi Erdoğan Özmen ise "Bu 700 yıllık bir gelenek ve ekmek yapışımızda bu pideyi hanımlarımız yapar. Eşlerimizin yanındayız, Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

5Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

İlçe Başsavcısından fırın başında ziyaret

Mahalle sakinlerinin davetini geri çevirmeyen Kaynarca Başsavcısı Emrullah Akbulut da fırın yakılıp ekmek ve mancarlı pide hazırlandığı sırada aileyi ziyaret etti.

6Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

Fırın başında yöre sakinleriyle bir süre sohbet ederek gelenek hakkında bilgi alan Başsavcı Akbulut, ziyaretin sonunda aile fertleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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