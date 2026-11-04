Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği Kaynarca'da kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

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Asırlık geleneği yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Gülşen Özmen, "Akşamdan yaptığım mayayı yoğurduktan sonra mancarları baharatladık, pide yaptık. Bu bizim geleneğimizdir. Ben 60 yaşındayım ve 10 yaşından beri bu pideyi yapıyorum" dedi.