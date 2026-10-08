Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor

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İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı. Binanın 1987 yılında yapıldığını dile getiren Gül, "Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı." dedi."Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş." diye konuşan Gül, "Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik." diye konuştu.5 kişinin kurtarıldığını ifade eden Gül, "7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.Vali Gül, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.