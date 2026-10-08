Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binanın enkazından şimdiye kadar 5 kişi çıkarıldı. Vali Gül enkaz altında 7 kişi olduğunu bunlardan 4'ü ile temas kurulduğunu açıkladı.
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 12 daireli binada kayıtlara göre 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. Enkazda 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı. İşte son bilgiler...
"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı
ENKAZ ALTINDA 7 KİŞİ VAR
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı. Binanın 1987 yılında yapıldığını dile getiren Gül, "Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı." dedi."Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş." diye konuşan Gül, "Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik." diye konuştu.5 kişinin kurtarıldığını ifade eden Gül, "7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.Vali Gül, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.
2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
Enkaz altında yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki kadın sağ olarak kurtarıldı. Yaralıların sağlık tedavileri yapılıyor. İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, "Saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.