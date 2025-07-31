Malatyalı 93 yaşındaki Fahri usta, babasından devraldığı mesleğini oğluna devretti! 'Çırak yetişmiyor'
Kaynak : MALATYA (İHA) -
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üç kuşaktan beri marangozluk yapan ailenin babası 93 yaşındaki marangoz ustası Fahri Ucuz, babasından devraldığı mesleğini oğluna devretti. Oğlu ile birlikte üç kuşaktır marangozluk yapan Fahri usta, 'Çırak yetişmiyor. Gelenler birkaç ay çalıştıktan sonra işi bırakıyor' diyerek oğlunun mesleği devredebileceği kimselerin olmayacağını ifade etti.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yer alan atölyesinde çalışmalarına devam eden Fahri Ucuz, 68 yıldır marangozluk yapıyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok marangoz atölyesinin kapandığı kentte mesleğini yaşatmaya çalışan Ucuz, ahşaba şekil vermeye devam ediyor.
Aile olarak marangozluk mesleğini üç kuşaktır sürdürdüklerini ifade eden Ramazan Ucuz, dedesi ve babasından aldığı mesleği 40 yıldır babasıyla birlikte devam ettirdiğini söyledi. Ailedeki son marangoz ustası olduğunu belirten Ramazan Ucuz, artık çalışmaktan çok zaman geçirdiklerini belirtti.
1957 yılında mesleğe başladığını aktaran Fahri Ucuz ise babasının vefatının ardından mesleği oğlu ile birlikte yürüttüğünü belirtti. Gençlerin marangozluk mesleğine yeterince ilgi göstermediğini kaydeden Fahri Ucuz, "Çırak yetişmiyor. Gelenler birkaç ay çalıştıktan sonra işi bırakıyor" diye konuştu.