Malatya'da başladı! 10 ilden 320 kişi katılıyor

İnönü Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin 50. yıl kutlamaları kapsamında Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunlarına ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Oyunlara 10 ilden sporcuların katıldığını bildiren Akpolat, "Çevre illerden 128 sporcumuz, Malatya'dan ise yaklaşık 200 sporcumuzun katılımıyla çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu katılımın sporun birleştirici gücünü, dostluk ve dayanışma ruhunun en güzel örneği olduğunu düşünüyorum. Atletizm, bocce, masa tenisi ile futbol branşlarında yapılacak müsabakalarda sporcularımızın azmi, kararlılığı, centilmenliği bizlere gerçek spor ruhunun ne olduğunu gösterecek." diye konuştu.