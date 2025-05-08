Malatya'da başladı! 10 ilden 320 kişi katılıyor





Başkanları Dilek Sabancı'nın sevgi ve saygılarını da beraberlerinde getirdiklerini aktaran Oyguç, şöyle devam etti:



"Kendisi burada olmayı çok istiyordu ancak gelemedi. Bizler onu temsilen burada bulunuyoruz. İnönü Üniversitesinin de 50. yılını kutluyorum. Bizler burada sporun kaynaştırıcı gücünü bir araya getirirken Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak sporun gücüyle engelleri aşmaya, her bir bireyin potansiyelini keşfetmesine olanak sağlamaya çalışıyoruz."