Mahsun Kırmızıgül'ün tek celsede boşandığı Ece Binay sessizliğini bozdu!
Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Ece Binay ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddiasına yanıt verdi.
Sinema uğruna ara verdiği müziğe 16 yıl sonra geri dönen Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti.
"EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK"
Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay’ın 6 yıllık evlilikleri, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, “Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik” dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: “Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık.“
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Binay, "İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; "Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimi de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır" diye devam etti.
"EVLİLİK BİRLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"
"Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığımız süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir" diyen Ece Binay, "Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır" ifadelerini kullandı.