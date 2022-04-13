Mahsun Kırmızıgül'ün tek celsede boşandığı Ece Binay sessizliğini bozdu!

"EVLİLİK BİRLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"

"Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığımız süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir" diyen Ece Binay, "Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır" ifadelerini kullandı.