Mahallenin muhtarı oturma eylemi yaptı! Sebebi şaşırttı
Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, inşaat aşamasına geçilemeyen muhtarlık hizmet binasının temelinde oturma eylemi yaptı. Özgünden, 6 yıldır kendi cebinden verdiği kirayla tuttuğu dükkanda muhtarlık işlerini yürüttüğünü belirterek, "Ben 6 senedir bağırıyorum, kimse sesimi duymuyor. Bana bir garezlerinin olduğunu düşünmeye başladım artık, başka aklıma bir şey gelmiyor" dedi.
• 06 Ocak 2025 - 15:29 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2025 - 15:29 • Son Güncelleme: