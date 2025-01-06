Mahallenin muhtarı oturma eylemi yaptı! Sebebi şaşırttı

Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, 6 yıldır kiraladığı dükkanda yürüttüğü muhtarlık işlemleri için geçen yıl haziran ayında Edirne Belediyesi'nden bina talep etti. Belediye'nin 3 Aralık'ta temel atıp inşa aşamasına geçmediğini belirten Özgünden, söz konusu alanda oturma eylemi yaptı. Özgünden'e, Sarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert de destek verdi. Muhtarlığa gelen misafirlerini kahvehanede ağırladığını dile getiren Özgünden, "6 senedir buranın muhtarlığını yapıyorum. Aynı zamanda muhtarlık işleri için de kiraladığım bir dükkanın kirasını veriyorum. Daha önce talep etmiştik önceki dönem başkandan, izin vermedi. Buranın şu an kirasına ben 6 yıldır para ödüyorum. Benim de asgari ücret kadar bir maaşım var, başka bir gelirim de yok. Bir tek emekli maaşım var, en düşüğünden alıyorum onu da. Gücüm yetmiyor, daha doğrusu bu kadarına yetiyor, hiçbir yardım da yapılmıyor" dedi.