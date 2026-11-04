MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 3 Kasım 2026 Magnum Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isimler açıklandı mı? Magnum 3. ve 4. çekiliş sonuçları ne zaman ve nerede yayınlanacak?

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Magnum 2026 kampanyasının en çok merak edilen aşaması olan Porsche Taycan büyük ödül çekilişi de 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da gerçekleştirildi.



Büyük ödül çekilişinde kampanyanın başlangıç tarihi olan 15 Nisan 2026'dan 14 Ekim 2026'ya kadar yapılan geçerli katılımlar değerlendirmeye alındı.



Çekiliş kapsamında iki talihli 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil kazanma hakkı elde edecek.



MAGNUM PORSCHE TAYCAN KAZANAN İSİMLER AÇIKLANDI MI?



Magnum Porsche Taycan kazanan asil ve yedek talihlilerin resmi isim listesi henüz yayımlanmadı.



Çekiliş 3 Kasım'da gerçekleştirilmesine rağmen kazanan isimlerin ilanı çekiliş günü yapılmıyor. Resmi kampanya takvimine göre Porsche Taycan kazanan asil ve yedek talihliler 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanacak.



Bu tarihte iki Porsche Taycan 4 otomobil için belirlenen asil talihliler ile yedek talihlilerin isimleri netleşmiş olacak.