MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 3 Kasım 2026 Magnum Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isimler açıklandı mı? Magnum 3. ve 4. çekiliş sonuçları ne zaman ve nerede yayınlanacak?
Magnum çekiliş sonuçları 2026, Magnum Porsche Taycan kazananlar isim listesi, 3 Kasım Magnum çekiliş sonuçları ve Magnum 3. ve 4. dönem çekilişi sonuçları kampanyaya katılanların gündeminde. Magnum 2026 kampanyasında 3. dönem çekilişi ile iki adet Porsche Taycan 4 otomobilin verileceği büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından gözler “Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isimler belli oldu mu, Magnum 3. dönem sonuçları nereden öğrenilir, Magnum 4. dönem Porsche çekilişi sonuçları ne zaman yayınlanacak?” sorularına çevrildi. Peki, Magnum 3 Kasım 2026 çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Porsche Taycan kazanan talihliler kimler? Magnum asil ve yedek kazananlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte Magnum çekiliş sonuçları 2026 hakkında merak edilen ayrıntılar...
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Magnum çekiliş sonuçları için bekleyiş sürerken 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı çekiliş büyük ilgi gördü. Kampanya takvimine göre Magnum 3. dönem çekilişi saat 11.00'de, kampanya boyunca yapılan geçerli katılımların değerlendirildiği Porsche Taycan ödüllü büyük çekiliş ise saat 11.30'da noter huzurunda yapıldı. Çekilişlerin ardından özellikle “Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı?”, “Magnum kazananlar isim listesi ne zaman yayınlanacak?”, “3 Kasım Magnum çekilişi asil ve yedek talihlileri kimler?” soruları araştırılmaya başlandı.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Magnum'un 2026 kampanyası kapsamında düzenlenen 3. dönem ve Porsche Taycan ödüllü büyük çekiliş 3 Kasım 2026 Salı günü tamamlandı. Ancak çekilişte belirlenen asil ve yedek talihlilerin resmi isim listesinin ilan tarihi 7 Kasım 2026 Cumartesi olarak belirlendi.
Bu nedenle 4 Kasım 2026 itibarıyla Magnum 3. dönem ve Porsche Taycan çekilişine ait resmi asil-yedek kazanan isim listesi henüz kamuoyuna ilan edilmiş değil. Katılımcıların kazananlar listesini kontrol etmek için 7 Kasım tarihini beklemesi gerekiyor.
MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?
Magnum 3. dönem çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00'de noter huzurunda gerçekleştirildi.
Üçüncü dönem çekilişinde kampanya şartlarını karşılayan katılımlar arasından talihliler belirlendi. Kampanya kapsamında ilk üç dönemin her birinde 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilmesi planlandı.
Dolayısıyla üçüncü dönem çekilişinde de 5 asil talihlinin 500 bin TL değerindeki ödülü kazanması bekleniyor. Asil talihlilerin yanı sıra kampanya koşulları doğrultusunda yedek isimler de belirlenecek.
MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?
Magnum 2026 kampanyasının en çok merak edilen aşaması olan Porsche Taycan büyük ödül çekilişi de 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da gerçekleştirildi.
Büyük ödül çekilişinde kampanyanın başlangıç tarihi olan 15 Nisan 2026'dan 14 Ekim 2026'ya kadar yapılan geçerli katılımlar değerlendirmeye alındı.
Çekiliş kapsamında iki talihli 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil kazanma hakkı elde edecek.
MAGNUM PORSCHE TAYCAN KAZANAN İSİMLER AÇIKLANDI MI?
Magnum Porsche Taycan kazanan asil ve yedek talihlilerin resmi isim listesi henüz yayımlanmadı.
Çekiliş 3 Kasım'da gerçekleştirilmesine rağmen kazanan isimlerin ilanı çekiliş günü yapılmıyor. Resmi kampanya takvimine göre Porsche Taycan kazanan asil ve yedek talihliler 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanacak.
Bu tarihte iki Porsche Taycan 4 otomobil için belirlenen asil talihliler ile yedek talihlilerin isimleri netleşmiş olacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hem Magnum 3. dönem çekilişi hem de Porsche Taycan büyük ödül çekilişinin sonuçları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilan edilecek.
Buna göre çekiliş ve sonuç açıklama takvimi şöyle:
3. dönem çekilişi: 3 Kasım 2026 Salı, saat 11.00
Porsche Taycan büyük ödül çekilişi: 3 Kasım 2026 Salı, saat 11.30
Asil ve yedek isimlerin ilanı: 7 Kasım 2026 Cumartesi
MAGNUM 3. VE 4. ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?
Magnum çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nin yanı sıra Magnum'un resmi internet sitesi ve çekiliş platformları üzerinden duyurulacak.
Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 11.07.2026, 12.09.2026, 7.11.2026 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Magnum ve U2 sorumlu tutulamaz.