Lüks villalara kaçak kat yapılmış: 350 metrekarelik kullanım alanını kaçak yapılarla 580 metrekare çıktı

Zabıta ve polis ekipleri, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan kaçak yapıları yıkmak için villaya geldi. Daha sonra Büyükçekmece Belediyesinin kepçe ve iş makineleri de kaçak yapının olduğu villanın önünde hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre villa sahipleri süre isteyerek kendilerinin yıkacağını belirtti. Villanın sahibi tarafından belirlenen süre içerisinde yıkılmaması halinde belediyece yıkılacağı öğrenildi.