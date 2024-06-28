Lüks villalara kaçak kat yapılmış: 350 metrekarelik kullanım alanını kaçak yapılarla 580 metrekare çıktı
Büyükçekmece’de bulunan ultra lüks Toskana villasında kaçak kat ve oturma alanı yapan inşaat mühendisi, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin’in villası için yıkım kararı verildi. Yaklaşık 230 metrekare kaçak alan inşa edilmiş villanın son hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İHA
• 28 Haziran 2024 - 17:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Haziran 2024 - 17:53 • Son Güncelleme: