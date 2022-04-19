Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil! Yeni teknik direktör Avrupa'da ses getirecek! İtalya'dan geliyor

Joachim Löw ile Almanya'da bir araya gelen ve deneyimli teknik adamla şartları konuşan Ali Koç'un '30 milyon euro'luk transfer bütçesi isterim' talebinden sonra UEFA'nın yolunu tuttuğu ve başkanın FFP kriterlerini araştırdığı belirtildi. Uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmayan ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa devlerinden beklediği teklifler alamayan Löw'ün çok da iç açmadığı ortaya çıkarken, Ali Koç'un şu an için görüşmeleri askıya aldığı anlaşıldı.