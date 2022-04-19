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FenerbahçeLöw, Kartal, Jesus hiçbiri değil! Yeni teknik direktör Avrupa'da ses getirecek! İtalya'dan geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil! Yeni teknik direktör Avrupa'da ses getirecek! İtalya'dan geliyor
• 19 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil! Yeni teknik direktör Avrupa'da ses getirecek! İtalya'dan geliyor

Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Joachim Löw gibi seçenekleri masaya yatıran Ali Koç'un bambaşka bir teknik adamı gündemine aldığı, 64 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunda kulübüyle olan bağlarını koparıp Fenerbahçe ile masaya oturabileceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler...

• 19 Nisan 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor
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Yeni teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam eden ve İsmail Kartal, Jorge Jesus, Joachim Löw gibi isimler arasında mekik dokuyan Ali Koç'un bu 3aday içerisinde en sıcak baktığı antrenörün İsmail Kartal olduğu ortaya çıktı. Alman antrenörün 30 milyon euro'luk transfer bütçesi istemesi Koç'u bir hayli zorlarken, Jesus'un ise yıllık maaş talebi eldeki İsmail Kartal seçeneğini ön plana çıkardı.

2Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Joachim Löw ile Almanya'da bir araya gelen ve deneyimli teknik adamla şartları konuşan Ali Koç'un '30 milyon euro'luk transfer bütçesi isterim' talebinden sonra UEFA'nın yolunu tuttuğu ve başkanın FFP kriterlerini araştırdığı belirtildi. Uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmayan ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa devlerinden beklediği teklifler alamayan Löw'ün çok da iç açmadığı ortaya çıkarken, Ali Koç'un şu an için görüşmeleri askıya aldığı anlaşıldı.

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Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal seçeneklerini masaya yatıran Ali Koç'un bu adaylar dışında bambaşka bir teknik adamla dirsek teması halinde oldu ortaya çıktı. Kariyerinde daha önce Palermo, Genoa gibi takımları çalıştıran son olarak Atalanta'nın tarihine damga vuran Gian Piero Gasperini için kolları sıvayan Ali Koç'un İtalyan çalıştırıcıyı çok istediği vurgulanırken, sarı lacivertli yönetimin Diagne'nin de menajerliğini üstlendiği Claudio Druetta ile görüşmelere başladığı bildirildi.

4Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Sezon sonunda Serie A ekibi Atalanta ile kesin olarak yollarını ayıracak olan Gasperini Merih Demiral'ın da hocalığını yaparken, başarılı antrenörün öğrencisinden Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı ve Süper Lig'de çalışmaya son derece sıcak baktığı aktarıldı.

5FENERBAHÇEDE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI...

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI...

Sarı-lacivertliler sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen İsmail Kartal'ın müthiş performansı kafa karıştırdı. Yönetimin 'geçici hoca' olarak düşündüğü Kartal takımı adeta uçurdu.

6Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Süper Lig'de 2'nci sıraya yerleştirdi, Devler Ligi bileti için avantajlı konuma getirdi. Bu sırada temaslarını sürdüren başkan Ali Koç ise 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'ü imza aşamasna getiremedi. Alman çalıştırıcı astronomik bir bütçe istedi. Pazarlıklar durma aşamasına kadar geldi.

7Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Takımın başına marka bir isim getirmek isteyen Ali Koç, bu gelişme üzerine rotasını Jorge Jesus'a kırdı. Portekiz'de deneyimli çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapılacak.

8Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Ardından da sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son kararını verecek. Hoca tercihlerinde artık hata yapmak istemeyen Koç ya Portekizli Jorge Jesus'u kulübeye oturtacak ya da takımı şahlandıran İsmail Kartal ile devam diyecek. Yeni sezonu etkilememesi için Koç'un bu kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

9Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 13 lig maçına çıktı. 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sadece 1 mağlubiyet gördü. Yakaladığı 2.31 ortalama ile şu anda ligin en iyisi.

10Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Avrupa'da da M.City'den Pep Guardiola, Liverpool'dan Jürgen Klopp gibi dünyaca ünlü teknik adamlarla yarışıyor.

11Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

Kanarya'nın görüşmelerini sürdürdüğü hoca adaylarından Jorge Jesus'un kendisi ve teknik ekibi için istediği rakam ortaya çıktı.

12Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

67 yaşındaki çalıştırıcının tüm teknik heyet için toplamda 7 milyon euro istediği kaydedildi. Ali Koç, Jorge Jesus ismi üzerinde özellikle duruyor. Usta hoca kariyeri boyunca tam 16 kupa kazandı.

13Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil Yeni teknik direktör Avrupada ses getirecek İtalyadan geliyor

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