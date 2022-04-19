Löw, Kartal, Jesus hiçbiri değil! Yeni teknik direktör Avrupa'da ses getirecek! İtalya'dan geliyor
Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Joachim Löw gibi seçenekleri masaya yatıran Ali Koç'un bambaşka bir teknik adamı gündemine aldığı, 64 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunda kulübüyle olan bağlarını koparıp Fenerbahçe ile masaya oturabileceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler...
Yeni teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam eden ve İsmail Kartal, Jorge Jesus, Joachim Löw gibi isimler arasında mekik dokuyan Ali Koç'un bu 3aday içerisinde en sıcak baktığı antrenörün İsmail Kartal olduğu ortaya çıktı. Alman antrenörün 30 milyon euro'luk transfer bütçesi istemesi Koç'u bir hayli zorlarken, Jesus'un ise yıllık maaş talebi eldeki İsmail Kartal seçeneğini ön plana çıkardı.
Joachim Löw ile Almanya'da bir araya gelen ve deneyimli teknik adamla şartları konuşan Ali Koç'un '30 milyon euro'luk transfer bütçesi isterim' talebinden sonra UEFA'nın yolunu tuttuğu ve başkanın FFP kriterlerini araştırdığı belirtildi. Uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmayan ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa devlerinden beklediği teklifler alamayan Löw'ün çok da iç açmadığı ortaya çıkarken, Ali Koç'un şu an için görüşmeleri askıya aldığı anlaşıldı.
Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal seçeneklerini masaya yatıran Ali Koç'un bu adaylar dışında bambaşka bir teknik adamla dirsek teması halinde oldu ortaya çıktı. Kariyerinde daha önce Palermo, Genoa gibi takımları çalıştıran son olarak Atalanta'nın tarihine damga vuran Gian Piero Gasperini için kolları sıvayan Ali Koç'un İtalyan çalıştırıcıyı çok istediği vurgulanırken, sarı lacivertli yönetimin Diagne'nin de menajerliğini üstlendiği Claudio Druetta ile görüşmelere başladığı bildirildi.
Ardından da sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son kararını verecek. Hoca tercihlerinde artık hata yapmak istemeyen Koç ya Portekizli Jorge Jesus'u kulübeye oturtacak ya da takımı şahlandıran İsmail Kartal ile devam diyecek. Yeni sezonu etkilememesi için Koç'un bu kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.