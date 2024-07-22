Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: "meb.gov.tr" için tıklayın

LGS yerleştirme sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için ek tercih hakkı verilecek. Peki LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…