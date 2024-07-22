Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: "meb.gov.tr" için tıklayın
LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) bugün yani 22 Temmuz Pazartesi günü "meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. MEB Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresi üzerinden sonuçları sorgulayabiliyorlar. Öğrenciler, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabiliyorlar. GS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri liseleri görüntüleyebilecek. Peki 2024 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır?
• 22 Temmuz 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 22 Temmuz 2024 - 10:17 • Son Güncelleme: