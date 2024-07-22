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GündemLise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: "meb.gov.tr" için tıklayın
HaberlerGündem Haberleri Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: "meb.gov.tr" için tıklayın

Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: "meb.gov.tr" için tıklayın

LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) bugün yani 22 Temmuz Pazartesi günü "meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. MEB Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresi üzerinden sonuçları sorgulayabiliyorlar. Öğrenciler, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabiliyorlar. GS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri liseleri görüntüleyebilecek. Peki 2024 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır?

• 22 Temmuz 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 22 Temmuz 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın

LGS yerleştirme sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için ek tercih hakkı verilecek. Peki LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

2Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın



LGS TERCİH SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.

3Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın



LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

4Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın

Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

5Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın



MEB.GOV.TR ÇÖKTÜ MÜ?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı sitesi (meb.gov.tr) üzerinden açıklanacak. An itibarıyla MEB’in resmi internet sitesinde bazı erişim problemleri yaşanıyor.

6Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın

Yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

7Lise (LGS) tercih sonuçları 2024 | meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları: (Lise Yerleştirme) sorgulama ekranı: meb.gov.tr için tıklayın