Linet sahnede gözyaşlarını tutamadı!
Annesi Leyla Özgecan’ı geçen ay kaybettiği için konserlere ara veren Linet 1 ay sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Röportaj vermeyen Linet sahnede “Ben susmak istemiyorum, şarkı söylemek istiyorum. O da böyle yapmamı isterdi. Gerçekten bazı şeylerin değerini hayattayken bilmek lazım. Annemi çok özlüyorum. Bu gece bütün şarkılar Leyla Özgecan’a gelsin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Güçlü sesiyle tanınan Linet, 18 Mart akşamı annesi Leyla Özgecan'ın ölümüyle yıkıldı. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren şarkıcı, sahnede annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, konser öncesi röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına "Annemin acısı çok taze. Affınıza sığınıyorum, bu seferlik röportaj yapmayalım" dedi.
ANNESİNİ ANARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sahneye çıkaran sevilen şarkılarını okuyan 47 yaşındaki Linet, annesini anmayı ihmal etmedi. Konuşurken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Ben susmak istemiyorum, şarkı söylemek istiyorum. Annem de böyle yapmamı isterdi. Gerçekten bazı şeylerin değerini hayattayken bilmek lazım, annemi çok özlüyorum. Bu gece bütün şarkılar Leyla Özgecan'a gelsin" şeklinde konuştu. Sahnede duygusal anlar yaşayan Linet'e sevenlerinden destek gecikmedi. Konsere gelen vatandaşlar, şarkıcıyı alkışlayarak desteklerini gösterdi.Başarılı şarkıcı, dün akşam da annesi için iftar yemeği verdi.
"YOL ARKADAŞIM, CANIM ANNEM"
18 Mart'ta annesini kaybeden Linet, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Canım annem, hocam Leyla Özgecan hakkın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullanmıştı.
Anne acısıyla sarsılan 47 yaşındaki Linet, birkaç gün sonra aktif olarak kullandığı Instagram hesabından annesiyle çekilen yeni bir fotoğraflarını daha paylaşmıştı. Şarkıcı, siyah-beyaz karelerine, "Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz, anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere... Cennet kokulu annem" mesajını yazmıştı. Linet'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı yorumları yağmıştı.