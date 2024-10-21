Limak Kemer Golf Cup 2024’te ödüller sahiplerini buldu

Yurt içi ve yurt dışında imza attığı pek çok projenin yanı sıra, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin önde gelen gruplarından Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği ‘Limak Kemer Golf Cup 2024’ ile sürdürüyor. Yoğun bir katılımla Kemer Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakaylıoğlu, Mehmet Ziylan, Serra Tokar, Beyhan Goldman Benardete’nin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 240 oyuncu katıldı. İki gün boyunca büyük ilgi gören etkinlik, Türkiye’de golf sporuna ilgiyi artırması açısından öne çıkıyor.