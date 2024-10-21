Limak Kemer Golf Cup 2024’te ödüller sahiplerini buldu
Golf sporuna destek olmak ve ilgiyi artırmak amacıyla Limak Holding tarafından düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2024, golf dünyasını İstanbul’da bir araya getirdi. 19-20 Ekim tarihlerinde Kemer Golf Kulübü’nde geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvaya, golf tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Minikler, Juniorlar, kadınlar ve erkekler olmak üzere 17 kategoride düzenlenen turnuvada kadınlarda Çağla Metin, erkeklerde ise Selim Evrengil birincilik elde etti.
• 21 Ekim 2024 - 15:07 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 15:07 • Son Güncelleme: