Libidoyu yükseltiyor, Alzheimer riskini azaltıyor! Sabahları aç karnına tüketen...

Kekik nane ailesinden gelen bir baharat türüdür. Besin değeri oldukça yüksek bir bitkidir. Doğal antibiyotik olan kekiğin suyu, yağı ve çayı da faydaları çoktur. İçerisinde doğal vitamin ve mineraller bulunur. Bir diğer adı yabani kekik olan dağ kekiği, gri yeşilimsi yapraklarıyla odunsu bir bitkidir. Nane familyasından olan dağ kekiği, çiçekli bir bitkidir. İçeriğinde bulunan timol, kekiğin aktif maddesidir ve antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.