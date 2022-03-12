Libidoyu yükseltiyor, Alzheimer riskini azaltıyor! Sabahları aç karnına tüketen...
Çayı libidoyu yükseltiyor, vücut ağrıları ve kramplara karşı koruyor. Regl dönemleri çok ağrılı geçen kadınlara iyi geliyor, hazımsızlık ve kolon kanserine çok faydalı olduğu biliniyor. Zayıflamak isteyenlere öneriliyor, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Diş ve diş eti hastalıklarını önlüyor. Çayı kadar kendisi de etkili olan bu besin ateş düşürücü özelliğe sahip, saç kaybı olan deride, saçların yeniden çıkmasını sağlıyor. Kırmızı kan hücreleri hasarını tamir etmede etkili oluyor, göz sağlığı bakımından oldukça faydalı... Akciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor, kalbe giden kan akışını hızlandırıyor. İçeriğindeki zengin demir oranı sayesinde kansızlığı gideriyor, gaz sancılarını, şişkinliği ve kabızlığı gideriyor. Stresle mücadele eder ve yatıştırıcı etkiye sahip olan bu bitki, hafızaya olan olumlu etkileri sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.
Sabah uyanır uyanmaz genellikle büyük çoğunluk kahve içiyor. Bu alışkanlığı kekik çayı ile değiştirdiğinizde olacaklara inanamayacaksınız. Aromatik tadı ve faydalarıyla ön plana çıkan kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasına şifa katıyor. Sabahları içilen kekik çayının faydaları ise adeta mucize gibi...
Kekik, sevilen bir baharat ve genellikle yemeklere tat vermesi için kullanılmakta. Ancak tadı, kokusu ve faydalarıyla kekik çayını da göz ardı etmemelisiniz. Karvakrol ana bileşininden tadını alan kekik, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra çay olarak da içilebiliyor.
Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri hatta sperm sağlığı gibi konularda da mucizevi etkiler yaratıyor.
LİBİDOYU YÜKSELTİR
Özellikle erkeklerde uyarıcı etkisi bulunan kekik, kurutulmuş olarak birçok yemekle beraber kullanılabilir veya kekik çayı olarak tüketilebilir. Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz.
KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?
Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilir, tercihinize göre karar verebilirsiniz. Özellikle sabah ve yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Suyu kaynatıp ateşten alın. İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz. Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. (Gebelik varsa veya kronik hastalıklar söz konusu ise doktorunuza danışınız.)
KEKİK ÇAYININ FAYDALARI
Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan, kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir.
Romatizma ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır.
Regl dönemleri çok ağrılı geçen kadınların da yardımına koşan kekik çayı krampları azaltıyor ve adet dönemini daha rahat ve kolay geçirmenizi sağlıyor.
Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır. Kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir.
Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir.
Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.
KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Şifalı bitkiler arasında yer alan kekik doğal bir antibiyotiktir. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen kekik yemeklere tat vermesi için de kullanılır. Besin değeri oldukça yüksektir. İçerisinde birçok faydalı vitamin ve mineral bulunur. Nane ailesinden gelen kekiğin yağı, suyu ve çayı da şifa deposudur. Kekik suyu regl ağrılarını dindirmede yardımcı olur. Kekik yağı ise cilde ve saça iyi gelir. “Kekik yağı, suyu ve çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?” diyorsanız “Kekiğin faydaları nelerdir?” içeriğimizden detaylıca öğrenebilirsiniz.
Kekik nane ailesinden gelen bir baharat türüdür. Besin değeri oldukça yüksek bir bitkidir. Doğal antibiyotik olan kekiğin suyu, yağı ve çayı da faydaları çoktur. İçerisinde doğal vitamin ve mineraller bulunur. Bir diğer adı yabani kekik olan dağ kekiği, gri yeşilimsi yapraklarıyla odunsu bir bitkidir. Nane familyasından olan dağ kekiği, çiçekli bir bitkidir. İçeriğinde bulunan timol, kekiğin aktif maddesidir ve antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.
KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
- Kan basıncını düşürerek, Yüksek tansiyonu önler.
- Mantar enfeksiyonlarının giderilmesinde etkilidir.
- Gıdaların uzun süre bozulmadan korunmasını sağlar.
- Üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlar.
- Kronik enflamasyon gibi kardiyovasküler hastalıkları önler.
- Balgam söktürücü etkiye sahiptir.
- Saç dökülmelerini engeller.
- Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
- Mukusları yumuşatarak akmasını sağlar.
- Göğüs ağrılarının hafiflemesine fayda sağlar.
- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.
-Egzama gibi cilt problemlerinin iyileştirilmesini sağlar.
- Saç kaybı olan deride, saçların yeniden çıkmasını sağlar. - Ağız boşluğu kanserine yakalanma riskini azaltır. - Bronşit hastalığında fayda sağlar. - Meme kanserine neden olan hücrelerin yok edilmesine fayda sağlar. - Regl sancılarını azaltır.
- Kırmızı kan hücreleri hasarını tamir etmede etkilidir.
- Sivrisinek sokmalarına karşı etki sağlayarak, kaşıntıyı azaltır.
- Kemik sağlığının korunmasında etkilidir.
- Uykusuzluk sorununu giderir.
- Öksürüğe fayda sağlar.
- Göz sağlığı bakımından oldukça faydalıdır.
- Akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Kalbe giden kan akışını hızlandırır.
- Gaz sancılarını, şişkinliği ve kabızlığı giderir.
- Stresle mücadele eder ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.
- Hafızaya olan olumlu etkileri sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
- Kekik baharat, çay, gargara ve kekik yağı olarak tüketilir. (Milliyet-Mynet)