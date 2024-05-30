LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yapılan LGS, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, ilki sözel ve ikincisi sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. LGS'de, sınav salonuna para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka gibi metal eşyaların getirilmesi yasaktır. Bu tür metal eşyalar, sınav güvenliği ve adil bir sınav ortamı sağlamak amacıyla sınav kuralları tarafından genellikle yasaklanmıştır. Peki, LGS için kimlikte fotoğraf şart mı 2024, LGS sınavına girerken yeni kimlik gerekli mi? LGS kimlikte fotoğraf zorunlu mu?