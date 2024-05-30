Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024?
Haberler Gündem Haberleri LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024?

LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçecek öğrencilerin eğitim göreceği liseyi belirleyen LGS 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar ve velileri sınava az bir süre kala, detayları sorguluyor. Peki, LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024?

• 30 Mayıs 2024 - 13:25 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 13:25 • Son Güncelleme:
1 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yapılan LGS, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, ilki sözel ve ikincisi sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. LGS'de, sınav salonuna para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka gibi metal eşyaların getirilmesi yasaktır. Bu tür metal eşyalar, sınav güvenliği ve adil bir sınav ortamı sağlamak amacıyla sınav kuralları tarafından genellikle yasaklanmıştır. Peki, LGS için kimlikte fotoğraf şart mı 2024, LGS sınavına girerken yeni kimlik gerekli mi? LGS kimlikte fotoğraf zorunlu mu?

2 LGS’YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ, LGS’DE KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞART MI 2024

LGS’YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ, LGS’DE KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞART MI 2024?

Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

3 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

4 2024 LGSYE GİRERKEN NE GÖTÜRÜLÜR

2024 LGS'YE GİRERKEN NE GÖTÜRÜLÜR?

Kimlik Belgesi: Geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi veya pasaport) sınav günü yanınızda olmalıdır. Kimlik belgesi, sınav görevlileri tarafından sınavın başında kontrol edilecektir.

5 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Sınav Giriş Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen ve sınavın yapıldığı gün ve saat bilgilerini içeren sınav giriş belgesi önemlidir. Bu belgeyi sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

6 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Su: Uzun bir sınav maratonunda olabilecek susuzluk ve açlık durumlarına karşı su ve hafif atıştırmalıklar almakta fayda vardır. Ancak, sınav esnasında gürültü yapmayacak ve dikkat dağıtmayacak şekilde sadece su içilebilir.

7 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Rahat Kıyafetler: Sınav günü rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak ve sizi sınav esnasında rahatsız etmeyecek kıyafetler tercih edilmelidir.

8 PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI

PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI?

LGS'de, sınav salonuna para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka gibi metal eşyaların getirilmesi yasaktır. Bu tür metal eşyalar, sınav güvenliği ve adil bir sınav ortamı sağlamak amacıyla sınav kuralları tarafından genellikle yasaklanmıştır.

9 LGSye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024 LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024

Bu tür metal eşyaların sınav sırasında potansiyel olarak sınav hilelerine yol açabileceği veya sınavın güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülerek, sınav salonuna sokulmaları engellenmektedir. Öğrencilerin sınav günü yanlarında sadece kimlik belgesi, sınav giriş belgesi ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurmaları önerilir. Diğer eşyaların sınav salonuna sokulması, sınav kurallarını ihlal etmek olarak değerlendirilebilir ve sınav görevlileri tarafından uygun görülmez.