LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024, LGS’ye eski kimlikle girilir mi 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçecek öğrencilerin eğitim göreceği liseyi belirleyen LGS 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar ve velileri sınava az bir süre kala, detayları sorguluyor. Peki, LGS'ye girmek için kimlikte fotoğraf gerekli mi 2024? LGS’de kimlikte fotoğraf şart mı 2024, kimlik fotoğrafı zorunlu mu 2024?
• 30 Mayıs 2024 - 13:25 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 13:25 • Son Güncelleme: