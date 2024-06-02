LGS oturumları kaç dakika sürüyor? LGS birinci ikinci oturum kaç dakika?

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.