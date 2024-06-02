LGS oturumları kaç dakika sürüyor? LGS birinci ikinci oturum kaç dakika?
LGS 1. ve 2. oturumların saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak öğrenciler, "LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, LGS kaç dakika sürüyor" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS kaç dakika?
• 02 Haziran 2024 - 09:15 • Son Güncelleme:
• 02 Haziran 2024 - 09:15 • Son Güncelleme: