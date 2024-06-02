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Gündem LGS oturumları kaç dakika sürüyor? LGS birinci ikinci oturum kaç dakika?
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LGS oturumları kaç dakika sürüyor? LGS birinci ikinci oturum kaç dakika?

LGS 1. ve 2. oturumların saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak öğrenciler, "LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, LGS kaç dakika sürüyor" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS kaç dakika?

• 02 Haziran 2024 - 09:15 • Son Güncelleme:
• 02 Haziran 2024 - 09:15 • Son Güncelleme:
1 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

2 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika



LGS 1. VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

3 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika



LGS KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

4 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika



2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

5 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika
6 LGS oturumları kaç dakika sürüyor LGS birinci ikinci oturum kaç dakika