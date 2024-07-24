LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?
LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar gündemde. LGS tercihleri 28 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu? Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı.
• 24 Temmuz 2024 - 09:17 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 09:17 • Son Güncelleme: