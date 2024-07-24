Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?
HaberlerGündem Haberleri LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?

LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar gündemde. LGS tercihleri 28 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu? Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı.

• 24 Temmuz 2024 - 09:17 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 09:17 • Son Güncelleme:
1LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu

LGS boş kontenjanlar 2024 tablosu ve listesi gündemdeki yerini aldı. 22-26 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak. Peki, LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte, 2024 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…

2LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu



LGS 2024 BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar ve 2024 Lise taban puanları adayların erişimine açılacak.

3LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu



LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

22-26 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih

Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

4LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu



LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

5LGS BOŞ KONTENJAN TIKLA-SORGULA 2024: MEB 2. tercih ile Fen, Anadolu Lisesi LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu



LGS TABAN PUANLARI

Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.