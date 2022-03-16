Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaş'ın yıldızı çıktı
Barcelona - Galatasaray maçında Başkan Laporta ile gizli transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıkan Burak Elmas'ın İnaki Pena durumunu masaya yatırdığı ama Elmas'ın hedefinde aslında başka bir yıldızın olduğu anlaşıldı.
2021 yılına girmeye artık saniyeler kalmıştı… "Göremiyorum, göremiyorum" çığlıkları Elabdellaoui ailesinin evini çınlatırken, korkan çocukları anneleri sakinleştirmeye çalışıyordu.
Aradan geçen 14 ay sonunda ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yeniden adım attığında tribünlerdeki alkışa saha içinde takım arkadaşları eşlik ediyordu. Fatih Terim'in hiç yalnız bırakmadığı, rahmetli Mustafa Cengiz'in "Maaşını eksiksiz ödeyin, hastane masraflarını karşılayın" talimatı verdiği oyuncu kök hücre tedavisi olurken yeniden görmeye başladı.
İspanyol basını, Barcelona ile Galatasaray’ın gelecekte transferde işbirliği yapmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi iki kulübün başkanları arasında sağlanan anlaşmanın detaylarını okuyucularına aktardı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Juan Laporta ilk maç öncesi İspanya’da bir araya gelmiş ardından da geçen hafta Camp Nou’da oynanan karşılaşmayı birlikte izlemişlerdi. Sport gazetesinin haberine göre Laporta, transferde sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas’a söz verdi.
EFE haber ajansı, “Galatasaray, Barcelona’ya uyarı gönderdi” başlığını kullandı. Diario AS gazetesindeki haberde, “Galatasaray derbinin kralı. Derbi galibiyeti Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Galatasaray’ın öz güvenini artırdı” ifadeleri yer aldı.