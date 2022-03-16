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GalatasarayLaporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaş'ın yıldızı çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaş'ın yıldızı çıktı
• 16 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:

Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaş'ın yıldızı çıktı

Barcelona - Galatasaray maçında Başkan Laporta ile gizli transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıkan Burak Elmas'ın İnaki Pena durumunu masaya yatırdığı ama Elmas'ın hedefinde aslında başka bir yıldızın olduğu anlaşıldı.

• 16 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:
1Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı
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2021 yılına girmeye artık saniyeler kalmıştı… "Göremiyorum, göremiyorum" çığlıkları Elabdellaoui ailesinin evini çınlatırken, korkan çocukları anneleri sakinleştirmeye çalışıyordu.

2Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Herkes ne yapacağını şaşırmış bir halde, yüzü kanlar içinde kalan Omar'a bakmakta bile zorlanıyorlardı. Bir babanın çocuklarını eğlendirmek için yapmak istediği havai fişek gösterisi facia ile biterken 30 yaşındaki oyuncu, yeni yılın ilk dakikalarında hastanenin acil servisine ulaşmıştı.

3Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Oğlunun down sendromlu olacağını doğmadan öğrenen Omar, "Bakımıyla ilgili her şeye hakimdim doğumdan önce. Hastanedeki odamıza gittiğimde 'O bir erkek' yazan balonu gördüğümde ağladım" sözleriyle çocuğuna olan sevgisini anlatıyordu…

4Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Oğlu İbrahim'i mutlu etmek adına yapmak istediği havai fişek gösterisi Norveçli oyuncunun hayatını karartırken, 'Bırakın futbola dönmeyi, gözlerinin görmesi bile imkansız' denildi.

5Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Aradan geçen 14 ay sonunda ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yeniden adım attığında tribünlerdeki alkışa saha içinde takım arkadaşları eşlik ediyordu. Fatih Terim'in hiç yalnız bırakmadığı, rahmetli Mustafa Cengiz'in "Maaşını eksiksiz ödeyin, hastane masraflarını karşılayın" talimatı verdiği oyuncu kök hücre tedavisi olurken yeniden görmeye başladı.

6Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Önce G.Saray ile sahaya çıkan ve 11'deki yerini alan Omar, bir mucizeyi daha gerçekleştirip, kaptanı olduğu Norveç Milli Takımı'na yeniden seçildi.

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İspanyol basını, Barcelona ile Galatasaray’ın gelecekte transferde işbirliği yapmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi iki kulübün başkanları arasında sağlanan anlaşmanın detaylarını okuyucularına aktardı.

8Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Juan Laporta ilk maç öncesi İspanya’da bir araya gelmiş ardından da geçen hafta Camp Nou’da oynanan karşılaşmayı birlikte izlemişlerdi. Sport gazetesinin haberine göre Laporta, transferde sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas’a söz verdi.

9Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Katalan ekibi tarafından verilen bu sözün, Barça’nın tecrübe kazanması için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk adres noktasının Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı.

10Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Juan Laporta ile Burak Elmas arasındaki görüşmelerde Beşiktaş’ta kiralık oynayan Miralem Pjanic’in isminin bile gündeme geldiği savunuldu. Domenec Torrent ve Inaki Pena’nın İstanbul’daki varlığının iki kulüp arasındaki bağları güçlendirdiğine de dikkat çekildi.

11Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Galatasaray’ın derbide Beşiktaş’ı devirmesi İspanya’da da geniş yankı buldu. Gazeteler, sarı-kırmızılı takımın elde ettiği derbi zaferinin yarın İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi Barcelona için uyarı olduğunu yazdı.

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EFE haber ajansı, “Galatasaray, Barcelona’ya uyarı gönderdi” başlığını kullandı. Diario AS gazetesindeki haberde, “Galatasaray derbinin kralı. Derbi galibiyeti Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Galatasaray’ın öz güvenini artırdı” ifadeleri yer aldı.

13Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

Marca, “Kerem ‘Potter’ Aktürkoğlu” başlığını attı. Mundo Deportivo ise “Derbi galibiyetinin mimarı Aktürkoğlu oldu. Barça’nın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Galatasaray, genç kanat oyuncusunun iki golüyle ezeli rakibini yendi ve Katalan ekibiyle buluşması öncesinde moral depoladı” yorumunu yaptı.

14Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaşın yıldızı çıktı

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