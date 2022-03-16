Laporta ile transfer gizli transfer görüşmesi yaptı herkes Pena sandı masadan Beşiktaş'ın yıldızı çıktı

Herkes ne yapacağını şaşırmış bir halde, yüzü kanlar içinde kalan Omar'a bakmakta bile zorlanıyorlardı. Bir babanın çocuklarını eğlendirmek için yapmak istediği havai fişek gösterisi facia ile biterken 30 yaşındaki oyuncu, yeni yılın ilk dakikalarında hastanenin acil servisine ulaşmıştı.