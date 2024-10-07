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Lapa lapa yağacak! İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için tarih verildi. Hazır olun! La Nina'lı bir kış geliyor. Kış ayları geçen yıldan soğuk ve yağışlı geçecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının  iç Anadolu ve batıya doğru kayacağını açıkladı. İstanbul için net tarih verdi.

• 07 Ekim 2024 - 13:03 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 13:03 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa yağacak İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Havaların soğumaya başlaması ve sağanak yağışların etkisini artırması ile birlikte birçok kişi kar yağışının kent merkezlerinde ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi geçen geçen sene yağmayan karın bu sene etkisini artırıp artırmayacağını merak ediyor. Uzmanlardan ise La Nina kışı uyarısı geldi. 'Kar İstanbul'a ne zaman yağacak?' sorusu yanıtını buldu. Kar yağışı uyarısına geçmenden bugünkü hava durumuna bakalım.

2Lapa lapa yağacak İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°CAz bulutluKARS °C, 22°CAz bulutluMALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 22°CAz bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

12SONBAHAR SICAK GEÇECEK

'SONBAHAR SICAK GEÇECEK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:Batı Karadeniz' ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde yağışlar yine az gidiyor. Yani Eylül ayında beklentilerimizin altında yarışlar geçiyor, ekim ayında o şekilde geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık tahmini bu şekilde yapmıştık zaten bu sene, sonbahar sıcak geçecek ortalamanın üzerinde. Yağışın biraz canlanacağını tahmin ediyorum ancak çok fazla canlanmadı yağışlar.

13Lapa lapa yağacak İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Kışa bakacağız kış, bu sene La Nina’lı bir kış geçireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar olmayacak bu sene. Yağışlarda da biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Tarımsal açıdan bunu da söyleyelim.

14İSTANBULDA YILBAŞINDAN ÖNCE KAR YOK

İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN ÖNCE KAR YOK

Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor

15Lapa lapa yağacak İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor.

16YAĞIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ ARTACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR

'YAĞIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ ARTACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor.

17Lapa lapa yağacak İstanbul için tarih verildi, La Nina kışı başlıyor

Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir. Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor