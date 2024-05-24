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Gündem Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı
Haberler Gündem Haberleri Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Meteoroloji son dakika duyurdu. Havalar ısındı yaz geliyor derken beklenmedik haber geldi. İller saat verilerek açıklandı. Kış boyu lapa lapa kar yapması beklenirken yaşanacak ani hava değişikliği ile şaşkına dönecek. MGM ve AFAD'dan art arda uyarılar geldi. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Yapılan uyarıların ardından birçok ilde kuvvetli yağış sele dönüştü. Ankara'da sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

• 24 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Havalar tersine dönüyor. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İller tek tek açıklanarak kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

2 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yapılan uyarıların ardından çok sayıda kentte kuvvetli yağış başladı. Caddeler suyla dolarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sabahın erken saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağışlar nedeniyle kentin güneyindeki cadde ve sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 2 çocuk, suyun içinde oyunlar oynadı. Biriken su nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan kişiler kepçeyle kurtarıldı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasının ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.

5 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı.

6 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

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SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI

Ankara'da sele kapılarak aracın altında sıkışan çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, "Ankara'da kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle 2 kardeş sel sularına kapıldı. 2 kardeş virajı dönen arabanın ön tekerlerine sıkıştılar. Daha sonra tekerlerin arasından kurtularak farklı bir aracın altında kaldılar. Çevredeki vatandaşlar iki kardeşi aracı kaldırarak başka bir alana taşıdılar, ardından kalp masajı yaptılar" ifadelerini kullandı.

8 MARMARAEGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Egenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, MUĞLA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARMARAEGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, MUĞLA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

15 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

Türkiye yağışlı hava etkisine giriyor. Bu hemen hemen tüm bölgelerde etkili olacak. Meteoroloji ve AFAD'dan hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geldi. İstanbul dahil 16 il için sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen detayları şu ifadelerle anlattı; "Şöyle bir hat çekersek Düzce ile Ankara’ya kadar çok şiddetli yağışlar var. Bu yağışlardan İstanbul’da Anadolu yakası nasibini alacak"

16 İEN ÇOK HANGİ İLLERDE RİSK BÜYÜK

İEN ÇOK HANGİ İLLERDE RİSK BÜYÜK?

“Ankara’nın hat yapısı bu aşırı yağışlara uygun değil, o yüzden her an su baskını meydana gelebiliyor. Onun için Ankara’nın dikkat etmesi lazım"

17 ÇÖL TOZU YENİDEN Mİ GELİYOR

ÇÖL TOZU YENİDEN Mİ GELİYOR?

“Ege’nin güneyinde ve yarın da İç Anadolu bölgesinde toz var. Yağmur da olduğu için çamura dönüşecek o nedenle dışarıdaki çamaşırları içeri almakta fayda var”

18 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı

AFAD ani sel uyarısı yaptı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;