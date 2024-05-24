Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı, riskli iller açıklandı
Meteoroloji son dakika duyurdu. Havalar ısındı yaz geliyor derken beklenmedik haber geldi. İller saat verilerek açıklandı. Kış boyu lapa lapa kar yapması beklenirken yaşanacak ani hava değişikliği ile şaşkına dönecek. MGM ve AFAD'dan art arda uyarılar geldi. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Yapılan uyarıların ardından birçok ilde kuvvetli yağış sele dönüştü. Ankara'da sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
• 24 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme: