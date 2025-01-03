Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına alacak! Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Yoğun kar yağışı etkili olacak

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ÇANAKKALE 11°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EDİRNE 6°C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 10°C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 6°C, 8°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı