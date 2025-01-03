Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına alacak! Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Yoğun kar yağışı etkili olacak
Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den geldi. MGM tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hafta sonundan itibaren yağmurun tekrar kendisini göstereceği öngörülüyor. Ayrıca, 'kar koridorlarının' açılması, kar yağışı ihtimalini de kuvvetlendiriyor.
• 03 Ocak 2025 - 18:53 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 18:53 • Son Güncelleme: