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GündemLapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına alacak! Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Yoğun kar yağışı etkili olacak
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Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına alacak! Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Yoğun kar yağışı etkili olacak

Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den geldi. MGM tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hafta sonundan itibaren yağmurun tekrar kendisini göstereceği öngörülüyor. Ayrıca, 'kar koridorlarının' açılması, kar yağışı ihtimalini de kuvvetlendiriyor.

• 03 Ocak 2025 - 18:53 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 18:53 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışları yurdu etkisi altına alacak Uzman isim İstanbul için tarih verdi: Yoğun kar yağışı etkili olacak

Aralık ayının soğuk ve yağışlı günleri, yurt genelinde etkisini sürdürdü. Ancak yeni yılın ilk haftasına girdiğimizde, beklenen kar yağışının gelmemesi ve güneşin sıcak yüzünü göstermesi, kış mevsiminde alışılmışın dışında bir durum yarattı.

2HAFTA SONUNA DİKKAT

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre de hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak. Ancak pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların Türkiye genelinde yayılması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yurt genelinde kar yağışı da gündeme gelecek…

3‘SİBİRYA VE BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVA KAR KORİDORLARININ AÇILMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR’

‘SİBİRYA VE BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVA KAR KORİDORLARININ AÇILMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR’

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir “Meteorolojik tahminlere göre, bu kış Sibirya ve Balkanlar üzerinden ülkemize soğuk hava dalgalarının gelmesi bekleniyor. Bu durum, kar yağışlarının artmasına ve dolayısıyla kar koridorlarının açılmasına zemin hazırlayabilir. Zaten bu kış mevsimi, geçen kış mevsimine göre daha soğuk ve yağışlı geçiyor” dedi.

4OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

“Ocak ayının ikinci haftası ve son haftası, soğuk hava atakları bakımından daha şanslı görünüyor” diyen Dr. Güven Özdemir, “Kutup havasının İskandinavya ve Sibirya üzerinden akarak, deniz etkisiyle birlikte İstanbul’a da kar yağışı ihtimalini kuvvetlendiriyor” dedi.

5‘İSTANBUL’DA 10 OCAK’TAN SONRA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR’

‘İSTANBUL’DA 10 OCAK’TAN SONRA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR’

İstanbul’da ise 10 Ocak veya sonrasında karın görülme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Ancak çok şehri olumsuz yönde etkileyecek bir yağış olmayabilir. Yıllardır kar yağışını İstanbullular hasretle bekliyor. Fakat İstanbul gibi mega bir kente artık eski yıllarda olduğu gibi kar yağışının gelmesi de maalesef zor” dedi.

6‘ISI ADALARI, İSTANBUL ÜZERİNE BİR CAM FANUS GİBİ ZIRH OLUŞTURUYOR, BU DA YOĞUN KAR YAĞIŞINI ENGELLİYOR’

‘ISI ADALARI, İSTANBUL ÜZERİNE BİR CAM FANUS GİBİ ZIRH OLUŞTURUYOR, BU DA YOĞUN KAR YAĞIŞINI ENGELLİYOR’

Bu durumun oluşmasında sera gazları ve ısı adasının çok büyük payı olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Şehir nüfusu çok fazla; buna bağlı olarak araçlarda, sanayide ve evlerde kullanılan yakıtlar şehir atmosferini ısıtırken sera gazlarını da ister istemez artırıyor. Sera gazları, güneşten gelen radyasyonu tutuyor. Isı adaları, İstanbul üzerine bir cam fanus gibi zırh oluşturuyor. Bu durum artarak devam edeceğine göre, İstanbul’un çok fazla kar yağışı alması zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

7ŞUBAT AYINDA HAVA NASIL OLACAK

ŞUBAT AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Ocak ayından sonra havanın biraz daha soğuyacağını ama pek bir değişiklik olmayacağının altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Şubat ayı ülkemiz açısından zaman zaman mevsim normallerinde bazen de normallerin altında soğuk olacak gibi duruyor. Kar yağışlı geçme olasılığı da yüksek görülüyor" dedi.

8HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

9RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

10KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olmusuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 8°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 10°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ve Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI -2°C, 4°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA -1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE 5°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -7°CParçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, 0°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 1°C, 10°CAz bulutlu ve açık

SİİRT -1°C, 10°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 3°C, 11°CAz bulutlu ve açık