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GündemLapa lapa kar yağışları ve kuvvetli sağanaklar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, heyelan, don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışları ve kuvvetli sağanaklar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, heyelan, don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Lapa lapa kar yağışları ve kuvvetli sağanaklar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, heyelan, don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre dondurucu soğuklar ve kar yağışları yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları ve kuzey iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in güneyinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 24 Aralık 2024 - 19:17 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2024 - 19:17 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); yarın (Çarşamba) zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ege'nin güney kıyıları ve kuzey kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); yarın (Çarşamba) zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in güney ve doğu, Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güneyli yönlerden, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ile Kütahya'nın batı ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden, yarın (Çarşamba) zamanla Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 10°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya'nın güney ve batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu