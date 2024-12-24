Lapa lapa kar yağışları ve kuvvetli sağanaklar geliyor! Meteoroloji sel, su baskını, heyelan, don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in güney ve doğu, Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güneyli yönlerden, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EDİRNE 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı