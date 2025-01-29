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GündemLapa lapa kar yağışları İstanbul'a geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri uyardı
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Lapa lapa kar yağışları İstanbul'a geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri uyardı

Son dakika haberine göre İstanbul dahil birçok kent için kar alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. 5, 6 gün sürecek soğuk ve karlı hava için vatandaşlar uyarıldı. Sıcaklıkların ise 10 derece birden düşeceği belirtildi.

• 29 Ocak 2025 - 18:54 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2025 - 18:54 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3SİS UYARISI:

SİS UYARISI:

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

54-5 ŞUBATTA İSTANBULA KAR GELECEK

'4-5 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR GELECEK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor bu hafta sonuna kadar. Hatta önümüzdeki haftanın başına kadar devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar bir kış şartları gelecek. İstanbul'un doğusunda kar gözüküyor.

6Lapa lapa kar yağışları İstanbula geliyor Meteoroloji tarih vererek illeri uyardı

Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek. Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL 8°C, 14°CParçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ 10°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

8EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA -1°C, 13°CParçalı bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

ÇANKIRI 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ESKİŞEHİR 1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE 3°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU -2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -20°C, 0°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS -15°C, 3°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA -3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN -8°C, 4°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu