Lapa lapa kar yağışları İstanbul'a geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri uyardı
Son dakika haberine göre İstanbul dahil birçok kent için kar alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. 5, 6 gün sürecek soğuk ve karlı hava için vatandaşlar uyarıldı. Sıcaklıkların ise 10 derece birden düşeceği belirtildi.
• 29 Ocak 2025 - 18:54 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2025 - 18:54 • Son Güncelleme: