Lapa lapa kar yağışları İstanbul'a geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri uyardı

Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek. Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek.