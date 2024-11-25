Lapa lapa kar yağışı yayılıyor! Harita güncellendi, okullar tatil edildi! AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor
Günlerdi uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Yoğun kar yağışı hafta sonu etkisini artırdı. Birçok il lapa lapa kara teslim oldu. AKOM, valilikler peş peşe kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Sıcaklıklar 15 derece birden düştü. Kar yağmayan il neredeyse kalmadı. Öyle ki Adana'ya bile kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 30 ilde okullar tatil edildi. Kar yağışı aralıksız devam ediyor. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. MGM haritayı güncelledi. Yoğun kar yağışı alan il sayısı arttı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberler...
AA / İHA
• 25 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
AA / İHA
• 25 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme: