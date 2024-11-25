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GündemLapa lapa kar yağışı yayılıyor! Harita güncellendi, okullar tatil edildi! AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı yayılıyor! Harita güncellendi, okullar tatil edildi! AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Lapa lapa kar yağışı yayılıyor! Harita güncellendi, okullar tatil edildi! AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Günlerdi uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Yoğun kar yağışı hafta sonu etkisini artırdı. Birçok il lapa lapa kara teslim oldu. AKOM, valilikler peş peşe kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Sıcaklıklar 15 derece birden düştü. Kar yağmayan il neredeyse kalmadı. Öyle ki Adana'ya bile kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 30 ilde okullar tatil edildi. Kar yağışı aralıksız devam ediyor. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. MGM haritayı güncelledi. Yoğun kar yağışı alan il sayısı arttı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberler...

AA / İHA
• 25 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
AA / İHA
• 25 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı yayılıyor Harita güncellendi, okullar tatil edildi AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Sıcaklıklar aniden düştü. Çok sayıda kentte hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı artarak devam ediyor.Meteoroloji ve uzmanlar günler öncesinden uyarmıştı. Ancak kent merkezlerine kar yağması beklenmiyordu. Bir anda bastıran lapa lapa kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolda kalanların imdadına AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlar yetişti. Kar yağışı etkisini artırırken uyarı yapılan illerin sayısı da artıyor.

2Lapa lapa kar yağışı yayılıyor Harita güncellendi, okullar tatil edildi AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda kentte eğitime ara verildi. Yağışların devam etmesi nedeniyle bazı illerde okulların salı günü de tatil edilmesi bekleniyor. Lapa lapa yağan karla birlikte yurdun dört bir yanından kar fotoğrafları geliyor.

3Lapa lapa kar yağışı yayılıyor Harita güncellendi, okullar tatil edildi AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısını sonrası Elazığ’da etkisini gösterdi. Gece boyunca aralıksız yağan kar, şehri beyaza bürüyerek adeta kartpostallık bir manzara oluşturdu. Sabah karla kaplı bir şehirle uyanan vatandaşlar, ilk iş olarak iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerini temizlemeye koyuldu. Kar yağışıyla birlikte Kültür Park da büyüleyici bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sundu. Kar yağışının geçen sene ile hemen hemen aynı tarihte tekrar yağdığını dile getiren bir vatandaş Tuncay Özavcı, “Kar yağışı gece çok yoğun değildi fakat sabah uyandığımızda etrafın güzel bir örtü ile kaplandığını gördük. Görünce bizde şaşırdık. Okulların tatil olmasını bekledik ama olmadı” ifadelerini kullandı.

4KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETREYİ AŞTI

KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETREYİ AŞTI

TEM otoyolu'nun bolu dağı tüneli geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor, ancak ulaşımda büyük bir aksama yaşanmıyor.bolu'da iki gün önce başlayan kar yağışı, TEM otoyolu'nun yeşil alanlarında 75 santimetreyi aşan bir kar kalınlığına ulaştı. tünel bölgesinde sürücüler temkinli bir şekilde yol alırken, karayolları ekipleri yolların açık kalması için aralıksız çalışıyor. ekipler, özellikle yoğun kar nedeniyle kış lastiği kullanmayan ya da arızalanan araçların neden olduğu anlık trafik sıkışıklıklarını gidermek için bölgeyi sürekli kontrol ediyor. ulaşım genel olarak kontrollü şekilde devam ediyor.

5KAR AFAD EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

KAR AFAD EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

Bayburt'tan Gümüşhane istikametine doğru yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kentte sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkisi ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, hastane kavşağı mevkisinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.Türk Kızılay Erzurum Afet Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıttı.

6KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Berit Mahallesi’nde kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı belirtilirken, yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Mahalle sakinleri, yolları açık tutmak için kendi imkanlarıyla mücadele ederken, soğuk hava dalgası gece saatlerinde don olaylarını da beraberinde getirdi. Yetkililer, vatandaşları don tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

784 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

84 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te dün gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Rahva bölgesinde sürücüler zor anlar yaşarken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Kurtkan, “Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi karla mücadelemiz aralıksız sürecek. 350 köy ve 293 mezrada, 10 şantiyede görev yapan 75 personel ve 71 iş makinesi ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

8TARİHİ YAPILAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

TARİHİ YAPILAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Karabük ve ilçelerinde kar yağışı gece boyu devam etti. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı'nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

9KARLIOVA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

KARLIOVA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Bingöl ve çevresinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Karlıova ilçesi, gece boyunca devam eden yağışlarla adeta beyaza büründü. Sabah beyaz bir örtüyle uyanan ilçe sakinleri, ilk iş olarak iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerini temizledi. Yoğun kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçede, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

10METRELERCE YAĞARDI

METRELERCE YAĞARDI

Karlıova'da yağan lapa lapa kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Ahmet Kanat, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi güzel ilçemiz Karlıova’da da yoğun bir kar yağışı var. Eskiden metrelerce kar yağardı, ancak iklim değişikliği nedeniyle artık o kadar yoğun görmüyoruz. Bu memleketin güzelliği ve ruhu karla gelir. Şu an 20 köy yolumuz kapalı, inşallah en kısa zamanda her şey düzelir” ifadelerini kullandı.

11SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolundaki Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.Ardahan’dan Şavşat’a doğru seyahat eden Necdet Bilgin, “Sahara Geçidi’ni geçiyoruz. Kar yağmış ve yoğun bir sis var. İnşallah herhangi bir sorun yaşamayız” diyerek durumu özetledi. Karayolları ekipleri ise yolların açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

12ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gümüşhane şehir merkezi mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Yağış nedeniyle çatılar, araçlar ve ağaçların üzerleri karla kaplandı.Lapa lapa yağan kar kalınlığının 18 santimetreyi bulduğu kent merkezinde vatandaşlar arabalarını ve iş yerlerinin önünü sabah saatlerinden itibaren kardan temizlerken, Gümüşhane Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımları temizlemek için çalışmalarını sürdürdü.Kar yağışının dün sabah itibariyle yoğun şekilde etkisini gösterdiğini söyleyen Cengiz Doludizgin, “Meteorolojinin de bildirdiği gibi yoğun kar yağışı gerçekleşti. Güzel bir kar yağışı oldu, hala devam ediyor. Biz de pazartesi mesaiye başladık, dükkanlarımızın önünü temizledik. Sağ olsun belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Kar yağışından dolayı okullar tatil oldu, öğrenciler istirahat ediyor, kar berekettir ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

13KARTEPE KAR İLE ŞENLENDİ

KARTEPE KAR İLE ŞENLENDİ

Kocaeli’nin kış turizminin gözde ilçesi Kartepe, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kartepe, kar yağışının ardından büyüleyici manzaralar sunarak ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla yüksek kesimler adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Bu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, karla kaplı alanlara akın etti ve doğanın keyfini çıkardı.

14Lapa lapa kar yağışı yayılıyor Harita güncellendi, okullar tatil edildi AKOM, MGM ve valiliklerden uyarılar peş peşe geliyor

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! MGM verilerine göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

15KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI!

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

18EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

19AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C



Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

20İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

22ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde güneybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

23DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

25ONLARCA İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

ONLARCA İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Kayseri'den Adana'ya, Nevşehir'den Niğde'ye kadar eğiteme ara verilen il sayısı 30'u buldu. Peki yarın da okullar tatil mi? Henüz salı günü kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak yoğun kar yağışını nedeniyle çok sayıda kentte kar tatilinin devam etmesi bekleniyor.