Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji ve AKOM açıkladı: 2 il için turuncu, 19 il için sarı kodlu uyarı geldi
Son dakika hava durumu haberine göre kar ve sağanaklar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi haric aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AKOM, İstanbul'da 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kar yağışı yok. Yarın da yok, pazartesi de yok. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor ama içeri girmiyor. Tekirdağ'a kadar geliyor. Edirne'de, Kırklareli'nde yarın kuvvetli kar yağışı olabilir" dedi.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.
PROF. DR. ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Doğu ilçeleri, Akdeniz'in kıyısında, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış var. Buralara çok dikkat etmek gerekir. Bunun dışında Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de de yapışların kuvvetli olduğunu görüyoruz.
Bu yağışlar yağmur şeklinde. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve güneyindeki karla karışık yağmurlar da kuvvetli olacak. Nereler buralar? Bitlis, Muş, Hakkari civarlarında da kuvvetli yağışlar var. Su baskınları yapabilir. Sıcaklıklar normallere doğru döndü. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 17 dereceye çıkan sıcaklık 10 dereceye kadar bugün düştü.
Yarın 8 dereceye kadar düşecek. Bu soğuk hava Trakya bölgesinde kar yağışlarına neden olacak. Sadece Trakya'da mı hayır, Anadolu'nun çoğu yerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün kuvvetli yağmur var ama yarın kar yağışı da kuvvetli olabilir. Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur kuvvetli olacak.
"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YOK"
İstanbul'da kar yağışı yok. Yarın da yok, pazartesi de yok. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor aslında. Tekirdağ'a kadar geliyor. Edirne'de, Kırklareli'nde yarın kuvvetli kar yağışı olabilir. İstanbul'un içerisine girmeyecek kar yağışı."
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmurlu gececek olan yağışların; İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam (Cumartesi) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 7°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin küzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -4°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 3°C, 10°CÇok bulutlu, karla karışık yağmurlu
VAN -1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olacağı bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 5°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.