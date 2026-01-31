Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji ve AKOM açıkladı: 2 il için turuncu, 19 il için sarı kodlu uyarı geldi

16

EGE



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam (Cumartesi) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



MANİSA 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 7°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.