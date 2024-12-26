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Lapa lapa kar yağışı ve fırtına geliyor sıcaklıklar 5 derece düşüyor! Meteoroloji çığ ve donma olaylarına karşı uyardı

Son dakika haberine göre kar yağışları dondurucu soğuklarla beraber geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 26 Aralık 2024 - 18:52 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 18:52 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 7°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 11°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 16°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 8°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 11°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 11°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°CÇok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) bölgenin güneydoğusu ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 3°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -1°C, 7°CÇok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.