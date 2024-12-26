Lapa lapa kar yağışı ve fırtına geliyor sıcaklıklar 5 derece düşüyor! Meteoroloji çığ ve donma olaylarına karşı uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KONYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı



SİVAS 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı