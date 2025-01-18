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GündemLapa lapa kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı ve illeri uyardı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı ve illeri uyardı

Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı ve illeri uyardı

Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

• 18 Ocak 2025 - 19:43 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2025 - 19:43 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI

HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Uzun bir aradan sonra gelen güneşli hava bir sürü daha devam edecek. Salı akşamı batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara, Bolu ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 14°CAz bulutlu

EDİRNE -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°CParçalı bulutlu

MANİSA 4°C, 13°CParçalı bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°CAz bulutlu

HATAY 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°CAz bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 9°CAz bulutlu

KONYA -2°C, 9°CAz bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 8°CParçalı bulutlu

DÜZCE 2°C, 12°CParçalı bulutlu

SİNOP 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı'nın kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS -7°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 2°CParçalı bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°CAz bulutlu

SİİRT 0°C, 9°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°CAz bulutlu