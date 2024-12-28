Lapa lapa kar yağışı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji çığ düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı
Son dakika haberine göre beyaz esaret yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Siirt ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
• 28 Aralık 2024 - 20:02 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 20:02 • Son Güncelleme: