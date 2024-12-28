Lapa lapa kar yağışı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji çığ düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



ADANA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 8°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MERSİN 10°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.