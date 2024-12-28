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GündemLapa lapa kar yağışı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji çığ düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji çığ düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı

Lapa lapa kar yağışı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji çığ düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı

Son dakika haberine göre beyaz esaret yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Siirt ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 28 Aralık 2024 - 20:02 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 20:02 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 7°CÇok bulutlu

EDİRNE 3°C, 6°CÇok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 5°CÇok bulutlu,

6EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS -2°C, 6°CÇok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam Zonguldak ile sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri kar karışık yağmurlu

SİNOP 7°C, 9°CÇok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam yağmurlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Bayburt'un kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 9°CÇok bulutlu

SAMSUN 6°C, 9°CÇok bulutlu

TOKAT 1°C, 9°CÇok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölgenin güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, -1°CÇok bulutlu

KARS -7°C, -1°CÇok bulutlu

MALATYA -2°C, 6°CÇok bulutlu

VAN 3°C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°CÇok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİİRT 4°C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu