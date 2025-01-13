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GündemLapa lapa kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat
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Lapa lapa kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu yanıtını buldu. Lapa lapa kar yağışı İstanbul'a dayandı. Meteoroloji ve uzmanlar özellikle Marmara'yı uyardı. MGM her il için il için saat vererek paylaştı. Harita güncellendi. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte yapılan il il uyarının detayları...

• 13 Ocak 2025 - 09:25 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2025 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı İstanbulun kapısına dayandı Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Son dakika kar uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya ilerliyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi.

2LAPA LAPA KAR İSTANBUL SINIRINDA

LAPA LAPA KAR İSTANBUL SINIRINDA

Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi.İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

3Lapa lapa kar yağışı İstanbulun kapısına dayandı Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

4Lapa lapa kar yağışı İstanbulun kapısına dayandı Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞECEK

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

16İSTANBULA KAR NE ZAMAN GELECEK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da 17-18 kuzey ilçelerde 20 dereceye varan sıcaklıklar vardı. Dün itibariyle Balkanlardan bir soğuk hava geldi. Bu soğuk hava Marmara bölgesini etkileyecek. Anadolu'yu etkilemeyecek. Marmara bölgesinde kar yağışlarını göreceğiz. Ama İstanbul'un içinde kar yok. Yani bu sistemde kar gelmeyecek. Ama kapısına kadar geliyor.

17Lapa lapa kar yağışı İstanbulun kapısına dayandı Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Yani Çatalca'nın yükseklerine, Silivri'nin yükseklerine, Uludağ'a, Kocaeli'nin yükseklerindeki Keltepe, Balıkesir'e buralarda kar yağışı görülecek. Özellikle bu gece ve yarın Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerinde karışık yağmur görülecek. Dolayısıyla İstanbul'un kapılarına kadar geliyor ama maalesef İstanbul kapılarını açmıyor kar. İstanbul'un kapısını kuvvetli yağmur açıyor. Yağmur iki gündür kuvvetli, yarın da yağmur devam ediyor.

18KAR NERELERE YAĞACAK

KAR NERELERE YAĞACAK?

Prof. Dr. Şen, "Kar yağışı İstanbul'da yok ama Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kar yağışı önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Bu kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını tahmin ediyorum ama yine de kar yağışı görülecek. Bunun yanında Hakkari civarında bugün bir kar yağışı var, o da önemli bir kar yağışı.