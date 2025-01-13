Lapa lapa kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat
Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu yanıtını buldu. Lapa lapa kar yağışı İstanbul'a dayandı. Meteoroloji ve uzmanlar özellikle Marmara'yı uyardı. MGM her il için il için saat vererek paylaştı. Harita güncellendi. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte yapılan il il uyarının detayları...
• 13 Ocak 2025 - 09:25 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2025 - 09:25 • Son Güncelleme: