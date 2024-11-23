Lapa lapa kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Meteoroloji'den 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji, 6 ile turuncu, 38 ile sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah evden çıkarken kalın montunuzu paltonuzu ve şemsiyenizi almayı unutmayın." dedi.
• 23 Kasım 2024 - 20:47 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 20:47 • Son Güncelleme: