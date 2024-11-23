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GündemLapa lapa kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Meteoroloji'den 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm
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Lapa lapa kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Meteoroloji'den 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji, 6 ile turuncu, 38 ile sarı kodlu alarm verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah evden çıkarken kalın montunuzu paltonuzu ve şemsiyenizi almayı unutmayın." dedi.

• 23 Kasım 2024 - 20:47 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 20:47 • Son Güncelleme:
144 İLDE ALARM

44 İLDE ALARM

Meteoroloji Genel Müdrlüğü 44 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

2Lapa lapa kar yağışı İstanbulda etkili oldu Meteorolojiden 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:
Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu

3Lapa lapa kar yağışı İstanbulda etkili oldu Meteorolojiden 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm

Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Yalova

4EVDEN ÇIKARKEN DİKKAT

EVDEN ÇIKARKEN DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
İstanbul'a kuvvetli yağmur saat 9:00 civarında ulaşır. Rüzgar sabah lodos öğlene doğru karayelden kuvvetli. Sıcaklık sabah 16 öğlen 8 dereceye inecek. Sabah evden çıkarken kalın montunuzu paltonuzu ve şemsiyenizi almayı unutmayın.

5Lapa lapa kar yağışı İstanbulda etkili oldu Meteorolojiden 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm

Aksam İstanbul-Ankara yolunda kar ve buzlanma var dikkat edin geceye kalmayın. Aksam Ankara'ya kar var, gece boyu yağar. Sıcaklık gündüz 16, gece 3, yarın 2 derece. Pazar Doğu Anadolu'ya yoğun kar var ulaşım aksar.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur

EDİRNE 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

11EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ -1°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karka karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.