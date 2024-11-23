Lapa lapa kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Meteoroloji'den 44 şehir sarı ve turuncu kodlu alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BOLU -2°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.