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GündemLapa lapa kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! Çok sayıda kent için 'beyaz esaret' başladı
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Lapa lapa kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! Çok sayıda kent için 'beyaz esaret' başladı

Meteoroloji tarafından uyarı üstüne uyarı yapıldı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağı duyuruldu. Yapılan uyarıların ardından çok sayıda il güne beyaz örtü ile uyandı. Yollar kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi de kısaldı. Öte yandan kar yağışı İstanbul sınırına yaklaştı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak? İşte detaylar...

• 24 Aralık 2023 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2023 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Kar yağışı başladı. Adım adım İstanbul'a ilerliyor. Çok sayıda kentte lapa lapa kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından 30 santimetreyi bulan kar yağışı etkili oldu. İşte yoğun kar yağışının görüldüğü iller...

2Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Hafif şekilde etkili olan kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yolda ise, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu herhangi bir kar örtüsü bulunmadı. Bölgede hafif şekilde sis de etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

3Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, 430 köy yolu ulaşıma kapandı.

4Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Kastamonu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Ankara karayolunda seyir halinde olan çok sayıda ağır tonajlı araç yoldan kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarına zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Karayolları, Kastamonu Belediyesi ekipleri ise teyakkuza geçerek tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışı sebebiyle ildeki 430 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı 36 ekip, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün boyunca tüm ilçelerde devam etmesi bekleniyor.

5KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Samsun'da etkili olan kar yağışı, bazı yüksek ilçeleri beyaza bürüdü.Kavak ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonucu ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar sevinçlerini karla oynayarak gösterdi.Kar yağışının ilçede bugün de sürmesi bekleniyor.

6Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur, şehrin yüksek yerlerine kar şeklinde düştü. Şehir merkezine 20 kilometrede bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi ise beyaz gelinliğini giydi.

7Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Kar yağışı sonrası soluğu kayak merkezinde alan vatandaşlar kar topu oynayıp mangal ateşi yaktı. Burak Uzun, “Şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak için güzel bir ortam var. Arkadaşlarımız ile toplanıp geldik. Mangal yapıp kayak hizmetlerinden faydalanabiliyoruz. Belediyenin güzel imkanları var aile olarak çok güzel bungalov evler de bulunuyor” dedi.Serdar Yücel ise, “Son dönemde yaşanan pandemi ve deprem sonrasında oluşan stresleri atmak için burası gerçekten mükemmel bir yer. Belediyenin sağladığı imkanlar çok güzel piknik alanları mevcut. Hafta sonları ve hafta içi değerlendirilecek bir alan” diye kon

8NİHAYET YAĞDI

NİHAYET YAĞDI

Kastamonu'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar yağışı Kastamonu il merkezini beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde kar yağışı devam ederken, kar mesaisine başlayan Kastamonu Belediyesi ekipleri ise tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Kar yağışının gün boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar kenti beyaza bürüyen kar yağışını mutlulukla karşıladı.

9Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Kastamonu'da pastane işletmeciliği yapan, dört gözle bekledikleri karın sonunda geldiğini belirterek, "Nihayet yağdı. Eskiden Ekim ayında yağardı. Bu sene geç de olsa yağdı. Mutlu olduk. Toprak ıslanmayınca her şey kıtlık olur. Toprak ıslanacak ki bize meyve versin. Kurak gittiğini düşünsek her şey daha kötü olacak" dedi.

10Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığı ve fırtına nedeniyle zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebiliyorlar.

11Lapa lapa kar yağışı İstanbula ilerliyor Çok sayıda kent için beyaz esaret başladı

İki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yürüten il özel idaresine ait iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Etkili olan kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza başladık. Şu an Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmasını sürdürüyoruz. 2 gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında yaklaşık 1-1,5 metreyi bulan karda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Zaman zaman tehlikelerle de karşılaşıyoruz ama buna rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede kar olduğu sürece mesaimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan yolları sürekli açık tutmak için çalışıyoruz” dedi.