Lapa lapa kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! Çok sayıda kent için 'beyaz esaret' başladı
Meteoroloji tarafından uyarı üstüne uyarı yapıldı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağı duyuruldu. Yapılan uyarıların ardından çok sayıda il güne beyaz örtü ile uyandı. Yollar kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi de kısaldı. Öte yandan kar yağışı İstanbul sınırına yaklaştı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak? İşte detaylar...
• 24 Aralık 2023 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2023 - 13:24 • Son Güncelleme: