Lapa lapa kar yağışı İstanbul sınırına dayandı Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.



ANKARA 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİVAS 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı