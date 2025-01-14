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GündemLapa lapa kar yağışı İstanbul sınırına dayandı Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı İstanbul sınırına dayandı Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi

Lapa lapa kar yağışı İstanbul sınırına dayandı Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi

Son dakika haberine göre yoğun kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 14 Ocak 2025 - 19:04 • Son Güncelleme:
• 14 Ocak 2025 - 19:04 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının Trakya'nın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE -1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

7EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Muğla, Uşak, Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların, kuzey ve güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°CParçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 5°C, 12°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ARTVİN 4°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu