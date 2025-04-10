Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve don uyarısı! Meteoroloji illeri ve bölgeleri tek tek açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sakarya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



EDİRNE 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



İSTANBUL 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



KIRKLARELİ -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



SAKARYA 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.