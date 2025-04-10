Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve don uyarısı! Meteoroloji illeri ve bölgeleri tek tek açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve don uyarısı! Meteoroloji illeri ve bölgeleri tek tek açıkladı

Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve don uyarısı! Meteoroloji illeri ve bölgeleri tek tek açıkladı

Son dakika haberine göre nisan ayında havalar soğuyacak kar ve sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 10 Nisan 2025 - 18:45 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 18:45 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5ZİRAİ DON UYARISI:

ZİRAİ DON UYARISI:

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sakarya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAKARYA 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu gece saatlerinde bölge genelinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 0°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK 1°C, 3°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 5°C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 3°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı